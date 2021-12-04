https://ria.ru/20211204/medvedev-1762183556.html

Политолог оценил "политический вес" Медведева

Политолог оценил "политический вес" Медведева - РИА Новости, 04.12.2021

Политолог оценил "политический вес" Медведева

Сохранение за Дмитрием Медведевым должности председателя партии "Единая Россия" означит, что он остаётся в пуле серьёзных политических игроков с возможной... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:14

2021-12-04T16:14

2021-12-04T16:14

политика

дмитрий медведев

владимир слатинов

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сохранение за Дмитрием Медведевым должности председателя партии "Единая Россия" означит, что он остаётся в пуле серьёзных политических игроков с возможной перспективой нового карьерного роста, считает политолог Владимир Слатинов.Медведев в субботу на ХХ съезде "Единой России" был переизбран председателем партии."Должность председателя партии —это важный политический ресурс и таким образом... Медведев сохраняет место в пуле влиятельных политических игроков с возможным политическим будущим, которое может измениться в разных направлениях", — сказал Слатинов РИА Новости.По его словам, переизбрание означает, что Медведев остаётся в публичной политике и российской политической элите."Мы видим, что он активно высказывается по разным вопросам: и по внутренней политике, и по внешней. Мы видим, что он не уходит на те посты, которые ему прочили — то председателя Конституционного суда, то пожизненного сенатора... Он сохраняет статус серьёзного игрока,. Хотя это и не пост премьер-министра, но это позиция в пуле российской высшей политической элиты", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html

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политика, дмитрий медведев, владимир слатинов, россия