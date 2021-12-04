Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762183556.html
Политолог оценил "политический вес" Медведева
Политолог оценил "политический вес" Медведева - РИА Новости, 04.12.2021
Политолог оценил "политический вес" Медведева
Сохранение за Дмитрием Медведевым должности председателя партии "Единая Россия" означит, что он остаётся в пуле серьёзных политических игроков с возможной... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:14
2021-12-04T16:14
политика
дмитрий медведев
владимир слатинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_720a4da9e2f88270d13ef2593180c517.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сохранение за Дмитрием Медведевым должности председателя партии "Единая Россия" означит, что он остаётся в пуле серьёзных политических игроков с возможной перспективой нового карьерного роста, считает политолог Владимир Слатинов.Медведев в субботу на ХХ съезде "Единой России" был переизбран председателем партии."Должность председателя партии —это важный политический ресурс и таким образом... Медведев сохраняет место в пуле влиятельных политических игроков с возможным политическим будущим, которое может измениться в разных направлениях", — сказал Слатинов РИА Новости.По его словам, переизбрание означает, что Медведев остаётся в публичной политике и российской политической элите."Мы видим, что он активно высказывается по разным вопросам: и по внутренней политике, и по внешней. Мы видим, что он не уходит на те посты, которые ему прочили — то председателя Конституционного суда, то пожизненного сенатора... Он сохраняет статус серьёзного игрока,. Хотя это и не пост премьер-министра, но это позиция в пуле российской высшей политической элиты", — добавил эксперт.
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762172291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172003_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6952a7b5a490bda156a7e1f22c77ba06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, владимир слатинов, россия
16:14 04.12.2021
 
Политолог оценил "политический вес" Медведева

Политолог Слатинов: Медведев остается серьезным политическим игроком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сохранение за Дмитрием Медведевым должности председателя партии "Единая Россия" означит, что он остаётся в пуле серьёзных политических игроков с возможной перспективой нового карьерного роста, считает политолог Владимир Слатинов.
Медведев в субботу на ХХ съезде "Единой России" был переизбран председателем партии.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
13:37
России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев
"Должность председателя партии —это важный политический ресурс и таким образом... Медведев сохраняет место в пуле влиятельных политических игроков с возможным политическим будущим, которое может измениться в разных направлениях", — сказал Слатинов РИА Новости.
По его словам, переизбрание означает, что Медведев остаётся в публичной политике и российской политической элите.
"Мы видим, что он активно высказывается по разным вопросам: и по внутренней политике, и по внешней. Мы видим, что он не уходит на те посты, которые ему прочили — то председателя Конституционного суда, то пожизненного сенатора... Он сохраняет статус серьёзного игрока,. Хотя это и не пост премьер-министра, но это позиция в пуле российской высшей политической элиты", — добавил эксперт.
Стенд с символикой XX cъезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
14:04
Главная цель ЕР — выполнить обязательства программы, заявил Медведев
 
ПолитикаДмитрий МедведевВладимир СлатиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
22:04Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
Лента новостейМолния
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"