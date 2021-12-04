https://ria.ru/20211204/medvedev-1762171611.html

"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев

"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2021

"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев

"Единая Россия" не объявила локдаун и участвовала в работе, заявил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:55

2021-12-04T13:55

2021-12-04T14:03

политика

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" не объявила локдаун и участвовала в работе, заявил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев."В отличие от своих политических оппонентов "Единая Россия" не объявила локдаун, если пользоваться этим новомодным словом, и в ежедневном режиме участвовала в самой работе. На законодательном уровне были введены необходимые нормы регулирования систем здравоохранения и образования, установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка и доставка на дом безрецептурных препаратов", - отметил Медведев на съезде ЕР.Медведев также сказал, что партия "Единая Россия" и люди, которые стояли у ее истоков, выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем."Здесь, в этом зале, присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания партии. Вместе с партией вы прошли большой путь и выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем. Принимали решения, которые были сложными, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах. Работали с полной отдачей, чтобы обеспечить развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз, делали все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее", - сказал Медведев на съезде ЕР.Председатель партии добавил, что деятельность "Единой России" на протяжении 20 лет была направлена на перемены к лучшему, свое лидерство партия подтверждала заботой о гражданах страны."Деятельность Единой России была направлена на то, чтобы перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, в городе или на селе, чтобы их чувствовал на себе каждый человек, чтобы люди стали - и это действительно очень важно - считать такого рода достижения нормой и не мыслили без них свою жизнь. А это лидерство мы подтверждали заботой о гражданах во всех регионах страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20211203/medvedev-1761989787.html

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политика, единая россия, дмитрий медведев