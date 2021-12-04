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"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев
"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2021
"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев
"Единая Россия" не объявила локдаун и участвовала в работе, заявил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:55
2021-12-04T14:03
политика
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" не объявила локдаун и участвовала в работе, заявил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев."В отличие от своих политических оппонентов "Единая Россия" не объявила локдаун, если пользоваться этим новомодным словом, и в ежедневном режиме участвовала в самой работе. На законодательном уровне были введены необходимые нормы регулирования систем здравоохранения и образования, установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка и доставка на дом безрецептурных препаратов", - отметил Медведев на съезде ЕР.Медведев также сказал, что партия "Единая Россия" и люди, которые стояли у ее истоков, выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем."Здесь, в этом зале, присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания партии. Вместе с партией вы прошли большой путь и выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем. Принимали решения, которые были сложными, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах. Работали с полной отдачей, чтобы обеспечить развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз, делали все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее", - сказал Медведев на съезде ЕР.Председатель партии добавил, что деятельность "Единой России" на протяжении 20 лет была направлена на перемены к лучшему, свое лидерство партия подтверждала заботой о гражданах страны."Деятельность Единой России была направлена на то, чтобы перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, в городе или на селе, чтобы их чувствовал на себе каждый человек, чтобы люди стали - и это действительно очень важно - считать такого рода достижения нормой и не мыслили без них свою жизнь. А это лидерство мы подтверждали заботой о гражданах во всех регионах страны", - сказал Медведев.
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политика, единая россия, дмитрий медведев
13:55 04.12.2021 (обновлено: 14:03 04.12.2021)
 
"Единая Россия" всегда участвовала в работе, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Медведев: партия не объявила локдаун и участвовала в работе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" не объявила локдаун и участвовала в работе, заявил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев.
"В отличие от своих политических оппонентов "Единая Россия" не объявила локдаун, если пользоваться этим новомодным словом, и в ежедневном режиме участвовала в самой работе. На законодательном уровне были введены необходимые нормы регулирования систем здравоохранения и образования, установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка и доставка на дом безрецептурных препаратов", - отметил Медведев на съезде ЕР.
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Медведев также сказал, что партия "Единая Россия" и люди, которые стояли у ее истоков, выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем.
"Здесь, в этом зале, присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания партии. Вместе с партией вы прошли большой путь и выдержали нелегкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем. Принимали решения, которые были сложными, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах. Работали с полной отдачей, чтобы обеспечить развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз, делали все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее", - сказал Медведев на съезде ЕР.
Председатель партии добавил, что деятельность "Единой России" на протяжении 20 лет была направлена на перемены к лучшему, свое лидерство партия подтверждала заботой о гражданах страны.
"Деятельность Единой России была направлена на то, чтобы перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, в городе или на селе, чтобы их чувствовал на себе каждый человек, чтобы люди стали - и это действительно очень важно - считать такого рода достижения нормой и не мыслили без них свою жизнь. А это лидерство мы подтверждали заботой о гражданах во всех регионах страны", - сказал Медведев.
 
ПолитикаЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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