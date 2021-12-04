https://ria.ru/20211204/medvedev-1762171049.html

Праймериз — основной инструмент демократии "Единой России", заявил Медведев

Праймериз — основной инструмент демократии "Единой России", заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2021

Праймериз — основной инструмент демократии "Единой России", заявил Медведев

Праймериз - основной инструмент демократии "Единой России", помогает определить талантливых и перспективных людей, интерес к нему вырос, заявил председатель... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:50

2021-12-04T13:50

2021-12-04T14:25

политика

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Праймериз - основной инструмент демократии "Единой России", помогает определить талантливых и перспективных людей, интерес к нему вырос, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Последние пять лет подтвердили, что праймериз - это основной инструмент внутрипартийной конкуренции и демократии. Сейчас даже трудно себе представить, что совсем недавно мы не использовали предварительное голосование, это было что-то новое, непонятное, заграничное, на самом деле это работающий инструмент, он помогает определить наиболее талантливых и перспективных кандидатов и даёт людям понять, чем станут заниматься депутаты, если заслужат их доверие", - сказал Медведев на съезде ЕР.По его словам, интерес граждан к предварительному голосованию значительно вырос благодаря цифровому развитию. "Если в 2016 году волеизъявление было только очным и продолжалось оно один день, то в 2021 году в силу понятных причин была внедрена практика недельного голосования, из которых шесть дней в электронной форме", - сказал он."Этот формат нужно и дальше совершенствовать, и в том числе имею в виду то, что он себя неплохо зарекомендовал в ходе выборов депутатов государственной Думы", - добавил Медведев.Медведев также заявил, что "Единой России" нужны энергичные и достойные люди, которые понимают, что участие в ней представляет собой большую ответственность."Нужны энергичные и достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии - большая ответственность", - сказал Медведев, выступая на ХХ съезде партии.Председатель "Единой России" отметил, что партия строго следит за резонансными и общественными поступками членов партии и ее сторонников.По его словам, партия внимательно следит "за резонансными и общественными поступками членов партии и сторонников". "Речь может идти об исключении из рядов партии, если (партия) считает, что поступок человека - аморальный", - отметил он, выступая на ХХ съезде ЕР.

https://ria.ru/20211204/vybory-1762173831.html

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политика, единая россия, дмитрий медведев