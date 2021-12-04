https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html

России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев

России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев - РИА Новости, 04.12.2021

России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев

РФ в пандемию удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей много, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:37

2021-12-04T13:37

2021-12-04T14:10

единая россия

дмитрий медведев

здоровье - общество

общество

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ в пандемию удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей много, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжёлых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить", - сказал Медведев на съезде "Единой России".Медведев отметил, что пандемия коронавируса драматически изменила всю жизнь, мир вошел в эпоху турбулентности, наблюдается усиление самых разных вызовов, которые представляют угрозу."Почти два последних года мы с вами живем в новой реальности. В мире, охваченном пандемией коронавируса, которая драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания. Распространение опасной инфекции - это тяжелейшая проблема, но не единственная. Мы наблюдаем резкое усиление сразу самых различных вызовов, которые представляют все большую угрозу человечеству. Вообще мир вошел в эпоху турбулентности", - сказал Медведев.Председатель "Единой России", выступая на съезде партии, также заявил, что ее волонтерам и депутатам предстоит задача донести до россиян важность вакцинации от коронавируса."На наших депутатов, на волонтерский актив ложится и дополнительная задача – донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации (от коронавируса). Это исключительно важная задача сегодня", - заявил Медведев.Дмитрий Медведев также заявил, что борьба с коронавирусом предстоит долгая, он не отступает, партия продолжит оказывать людям реальную помощь."К сожалению, коронавирус не отступает. Борьба с ним предстоит долгая. Будем вести работу постоянно. Пока в ней есть потребность. Пока можем оказывать людям реальную помощь. Направления (работы) понятные: автоволонтерство, работа в "красных зонах". Это доставка продуктовых наборов, лекарств", - заявил Медведев.При этом он отметил, что работа партии не была бы невозможна без волонтеров, "они вкладывали (в работу) всю душу, не требуя ничего взамен". Среди этих людей были депутаты от муниципальных советов до государственной Думы, добавил Медведев.

https://ria.ru/20211204/partiya-1762171308.html

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единая россия, дмитрий медведев, здоровье - общество, общество, россия