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Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР
Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.12.2021
Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:24
2021-12-04T13:24
2021-12-04T14:13
политика
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единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатам Госдумы, говорится в сообщении пресс-службы.Так, среди них временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Коми Владимир Уйба, главы ЛНР Леонид Пасечник и ДНР — Денис Пушилин, а также министр просвещения Сергей Кравцов.Помимо этого, членами "Единой России" стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин и исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.Третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, проходит в московском "Экспоцентре". На нем планируется обсудить итоги кампании по выборам в Госдуму, ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии.
https://ria.ru/20211203/medvedev-1761989787.html
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политика, тамбовская область, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, мария бутина, мгер, владимир уйба, максим егоров, россия
13:24 04.12.2021 (обновлено: 14:13 04.12.2021)
Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР
Председатель "Единой России" Медведев вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР