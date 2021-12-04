https://ria.ru/20211204/medvedev-1762167396.html

Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР

Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.12.2021

Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:24

2021-12-04T13:24

2021-12-04T14:13

политика

тамбовская область

единая россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатам Госдумы, говорится в сообщении пресс-службы.Так, среди них временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Коми Владимир Уйба, главы ЛНР Леонид Пасечник и ДНР — Денис Пушилин, а также министр просвещения Сергей Кравцов.Помимо этого, членами "Единой России" стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин и исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.Третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, проходит в московском "Экспоцентре". На нем планируется обсудить итоги кампании по выборам в Госдуму, ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии.

https://ria.ru/20211203/medvedev-1761989787.html

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политика, тамбовская область, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, мария бутина, мгер, владимир уйба, максим егоров, россия