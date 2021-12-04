https://ria.ru/20211204/mali-1762138059.html

Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали

Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали - РИА Новости, 04.12.2021

Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали

По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:56

2021-12-04T01:56

2021-12-04T01:56

в мире

мали

оон

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муаммар каддафи

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали, сообщил РИА Новости местный источник.Согласно его данным, атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) сообщила, что неизвестные обстреляли автоколонну организации, в результате чего один мирный житель, сотрудничавший с миротворцами, погиб, еще один пострадал.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20211115/mali-1759043032.html

мали

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в мире, мали, оон, ливия, муаммар каддафи