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Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали - РИА Новости, 04.12.2021
Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:56
2021-12-04T01:56
в мире
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ливия
муаммар каддафи
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали, сообщил РИА Новости местный источник.Согласно его данным, атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) сообщила, что неизвестные обстреляли автоколонну организации, в результате чего один мирный житель, сотрудничавший с миротворцами, погиб, еще один пострадал.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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в мире, мали, оон, ливия, муаммар каддафи
01:56 04.12.2021
 
Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали

Источник сообщил о гибели по меньшей мере 31 человека при атаке боевиками автобуса в Мали

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб, восемь пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали, сообщил РИА Новости местный источник.
Согласно его данным, атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).
Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) сообщила, что неизвестные обстреляли автоколонну организации, в результате чего один мирный житель, сотрудничавший с миротворцами, погиб, еще один пострадал.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 02:37
В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
 
В миреМалиООНЛивияМуаммар Каддафи
 
 
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