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Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах - РИА Новости, 04.12.2021
Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил: почитать отзывы на выбранный магазин, РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:56
2021-12-04T09:56
технологии
facebook
даниэль шевский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил: почитать отзывы на выбранный магазин, посмотреть, какие методы оплаты он принимает, на всякий случай не пользоваться основной картой, рассказал РИА Новости менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.В строке поиска следует вводить не только название сайта, но и слова "обман" или "мошенничество", рекомендует Шевский. Кроме сайтов с отзывами, будут ссылки на ресурсы, где можно узнать дополнительную информацию об этом интернет-магазине, например, когда он был зарегистрирован. Также имеет смысл проверить доступные методы оплаты на сайте, уточняет эксперт."Если оплатить покупку можно только с помощью электронного кошелька, это должно вас насторожить. Намного безопаснее совершать покупки в тех интернет-магазинах, которые принимают к оплате банковские карты. Связано это с тем, что для приема карточных платежей онлайн магазины заключают контракт с компанией-эквайером, что возлагает на него строгие обязательства по проверке и обеспечению безопасности платежей", - рассуждает он.Совершать покупки можно только на сайте, который использует защищенный протокол передачи данных (https). Во многих браузерах это можно определить по символу замочка рядом с названием сайта в адресной строке. Если этот символ отсутствует, и в адресной строке написано "http://", конфиденциальность данных под угрозой, предостерегает Шевский.При этом, как уточняет эксперт, сам интернет-магазин может быть хорошим, и в целости доставит заказ, однако мошенники могут перехватить личную информацию и использовать ее в своих целях. "Если вы все же намерены приобрести товар на подобном сайте, убедитесь, что хотя бы страница оплаты, где вас просят ввести данные карты, защищена (в адресе содержится https)", - добавляет он.Также лучше не использовать для оплаты основную карту, говорит Шевский. Лучше всего для таких целей подойдет виртуальная банковская карта, которая предназначена специально для безопасных покупок онлайн. Эту карту можно либо удалить сразу после совершения покупки, либо блокировать на то время, когда она не нужна. Таким образом, даже если мошенник узнает данные виртуальной карты, доступа к средствам у него не будет.
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технологии, facebook, даниэль шевский
09:56 04.12.2021
 
Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах

Эксперт Шевский: перед покупкой нужно проверить рейтинг магазина и отзывы в интернете

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил: почитать отзывы на выбранный магазин, посмотреть, какие методы оплаты он принимает, на всякий случай не пользоваться основной картой, рассказал РИА Новости менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.
"Перед покупкой, особенно крупной, достаточно проверить следующие вещи: рейтинг магазина в социальных сетях и отзывы в интернете. У многих иностранных компаний есть страничка на Facebook, где вы можете увидеть количество лайков и отзывы других клиентов. Даже если магазин продает весьма нишевый товар, у него должен быть хороший рейтинг и хотя бы пара тысяч лайков и подписок", - советует эксперт.
В строке поиска следует вводить не только название сайта, но и слова "обман" или "мошенничество", рекомендует Шевский. Кроме сайтов с отзывами, будут ссылки на ресурсы, где можно узнать дополнительную информацию об этом интернет-магазине, например, когда он был зарегистрирован. Также имеет смысл проверить доступные методы оплаты на сайте, уточняет эксперт.
"Если оплатить покупку можно только с помощью электронного кошелька, это должно вас насторожить. Намного безопаснее совершать покупки в тех интернет-магазинах, которые принимают к оплате банковские карты. Связано это с тем, что для приема карточных платежей онлайн магазины заключают контракт с компанией-эквайером, что возлагает на него строгие обязательства по проверке и обеспечению безопасности платежей", - рассуждает он.
Совершать покупки можно только на сайте, который использует защищенный протокол передачи данных (https). Во многих браузерах это можно определить по символу замочка рядом с названием сайта в адресной строке. Если этот символ отсутствует, и в адресной строке написано "http://", конфиденциальность данных под угрозой, предостерегает Шевский.
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При этом, как уточняет эксперт, сам интернет-магазин может быть хорошим, и в целости доставит заказ, однако мошенники могут перехватить личную информацию и использовать ее в своих целях. "Если вы все же намерены приобрести товар на подобном сайте, убедитесь, что хотя бы страница оплаты, где вас просят ввести данные карты, защищена (в адресе содержится https)", - добавляет он.
Также лучше не использовать для оплаты основную карту, говорит Шевский. Лучше всего для таких целей подойдет виртуальная банковская карта, которая предназначена специально для безопасных покупок онлайн. Эту карту можно либо удалить сразу после совершения покупки, либо блокировать на то время, когда она не нужна. Таким образом, даже если мошенник узнает данные виртуальной карты, доступа к средствам у него не будет.
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ТехнологииFacebookДаниэль Шевский
 
 
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