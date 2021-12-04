https://ria.ru/20211204/magazin-1762149545.html

Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах

Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах - РИА Новости, 04.12.2021

Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах

Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил: почитать отзывы на выбранный магазин, РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T09:56

2021-12-04T09:56

2021-12-04T09:56

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даниэль шевский

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможные риски при покупке товаров на сайтах зарубежных магазинов можно снизить, если соблюдать несколько простых правил: почитать отзывы на выбранный магазин, посмотреть, какие методы оплаты он принимает, на всякий случай не пользоваться основной картой, рассказал РИА Новости менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.В строке поиска следует вводить не только название сайта, но и слова "обман" или "мошенничество", рекомендует Шевский. Кроме сайтов с отзывами, будут ссылки на ресурсы, где можно узнать дополнительную информацию об этом интернет-магазине, например, когда он был зарегистрирован. Также имеет смысл проверить доступные методы оплаты на сайте, уточняет эксперт."Если оплатить покупку можно только с помощью электронного кошелька, это должно вас насторожить. Намного безопаснее совершать покупки в тех интернет-магазинах, которые принимают к оплате банковские карты. Связано это с тем, что для приема карточных платежей онлайн магазины заключают контракт с компанией-эквайером, что возлагает на него строгие обязательства по проверке и обеспечению безопасности платежей", - рассуждает он.Совершать покупки можно только на сайте, который использует защищенный протокол передачи данных (https). Во многих браузерах это можно определить по символу замочка рядом с названием сайта в адресной строке. Если этот символ отсутствует, и в адресной строке написано "http://", конфиденциальность данных под угрозой, предостерегает Шевский.При этом, как уточняет эксперт, сам интернет-магазин может быть хорошим, и в целости доставит заказ, однако мошенники могут перехватить личную информацию и использовать ее в своих целях. "Если вы все же намерены приобрести товар на подобном сайте, убедитесь, что хотя бы страница оплаты, где вас просят ввести данные карты, защищена (в адресе содержится https)", - добавляет он.Также лучше не использовать для оплаты основную карту, говорит Шевский. Лучше всего для таких целей подойдет виртуальная банковская карта, которая предназначена специально для безопасных покупок онлайн. Эту карту можно либо удалить сразу после совершения покупки, либо блокировать на то время, когда она не нужна. Таким образом, даже если мошенник узнает данные виртуальной карты, доступа к средствам у него не будет.

https://ria.ru/20211129/reyting-1761285654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, facebook, даниэль шевский