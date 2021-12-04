https://ria.ru/20211204/kvartira-1762170775.html

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - РИА Новости, 04.12.2021

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине

Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе.

2021-12-04T13:49

2021-12-04T13:49

2021-12-04T13:49

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квартира

вакцинация россиян от covid-19

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В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Квартира за прививку, или Как пенсионер из Тольятти выиграл жилье в викторине Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года. 2021-12-04T13:49 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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