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Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине
Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - РИА Новости, 04.12.2021
Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине
Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе.
2021-12-04T13:49
2021-12-04T13:49
2021-12-04T13:49
видео
квартира
вакцинация россиян от covid-19
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В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.
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Квартира за прививку, или Как пенсионер из Тольятти выиграл жилье в викторине
Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.
2021-12-04T13:49
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РИА Новости
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видео, квартира, вакцинация россиян от covid-19, видео
Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине
Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе.