https://ria.ru/20211204/kuznetsova-1762173215.html

Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"

Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России" - РИА Новости, 04.12.2021

Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"

Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:14

2021-12-04T14:14

2021-12-04T14:55

политика

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения народной программы ЕР были реализованы, так, как это было запланировано."Открытость, контроль и обратная связь. Очень важно, чтобы предложения народной программы ("Единой России") были реализованы так, как были задуманы, как предполагалось изначально. Действительно приносили пользу", - сказала Кузнецова.Также она отметила, что помимо основного состава комиссии по защите детства, куда вошли представители министерств и ведомств, эксперты, специалисты по защите семьи и детства, в партии были созданы еще две структуры."Ревизионную комиссию, которая будет внимательно следить за тем, как реализуется пункты программы в регионах России, а также готовы помочь в эффективной реализации пунктов народной программы. Также (создали) наблюдательный совет. И пригласили туда родительское сообщество. Потому что именно они – наши семьи с детьми – должны оценить эффективность программы. В ближайшее время нам предстоит встреча. А еще очень надеюсь, что общественные приемные партии, которыми мне поручено заниматься, штабы общественной поддержки станут той точкой сборки, которая поможет осуществлять обратную связь", - отметила Кузнецова.Кроме того, в Госдуме обсуждают вопрос закрепления в российском законодательстве роль служб примирения для урегулирования конфликтов между учениками в школах, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Нас попросили закрепить и укрепить в нашем законодательстве роль служб примирения в наших школах. Сейчас уже начата работа в этом направлении", - сказала Кузнецова на съезде партии ЕР.

https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html

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политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия