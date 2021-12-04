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Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"
Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России" - РИА Новости, 04.12.2021
Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"
Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:14
2021-12-04T14:55
политика
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения народной программы ЕР были реализованы, так, как это было запланировано."Открытость, контроль и обратная связь. Очень важно, чтобы предложения народной программы ("Единой России") были реализованы так, как были задуманы, как предполагалось изначально. Действительно приносили пользу", - сказала Кузнецова.Также она отметила, что помимо основного состава комиссии по защите детства, куда вошли представители министерств и ведомств, эксперты, специалисты по защите семьи и детства, в партии были созданы еще две структуры."Ревизионную комиссию, которая будет внимательно следить за тем, как реализуется пункты программы в регионах России, а также готовы помочь в эффективной реализации пунктов народной программы. Также (создали) наблюдательный совет. И пригласили туда родительское сообщество. Потому что именно они – наши семьи с детьми – должны оценить эффективность программы. В ближайшее время нам предстоит встреча. А еще очень надеюсь, что общественные приемные партии, которыми мне поручено заниматься, штабы общественной поддержки станут той точкой сборки, которая поможет осуществлять обратную связь", - отметила Кузнецова.Кроме того, в Госдуме обсуждают вопрос закрепления в российском законодательстве роль служб примирения для урегулирования конфликтов между учениками в школах, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Нас попросили закрепить и укрепить в нашем законодательстве роль служб примирения в наших школах. Сейчас уже начата работа в этом направлении", - сказала Кузнецова на съезде партии ЕР.
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политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
14:14 04.12.2021 (обновлено: 14:55 04.12.2021)
 
Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"

Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ, временно исполняющая обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ, временно исполняющая обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии Единая Россия Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения народной программы ЕР были реализованы, так, как это было запланировано.
"Открытость, контроль и обратная связь. Очень важно, чтобы предложения народной программы ("Единой России") были реализованы так, как были задуманы, как предполагалось изначально. Действительно приносили пользу", - сказала Кузнецова.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
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России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев
Также она отметила, что помимо основного состава комиссии по защите детства, куда вошли представители министерств и ведомств, эксперты, специалисты по защите семьи и детства, в партии были созданы еще две структуры.
"Ревизионную комиссию, которая будет внимательно следить за тем, как реализуется пункты программы в регионах России, а также готовы помочь в эффективной реализации пунктов народной программы. Также (создали) наблюдательный совет. И пригласили туда родительское сообщество. Потому что именно они – наши семьи с детьми – должны оценить эффективность программы. В ближайшее время нам предстоит встреча. А еще очень надеюсь, что общественные приемные партии, которыми мне поручено заниматься, штабы общественной поддержки станут той точкой сборки, которая поможет осуществлять обратную связь", - отметила Кузнецова.
Кроме того, в Госдуме обсуждают вопрос закрепления в российском законодательстве роль служб примирения для урегулирования конфликтов между учениками в школах, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Нас попросили закрепить и укрепить в нашем законодательстве роль служб примирения в наших школах. Сейчас уже начата работа в этом направлении", - сказала Кузнецова на съезде партии ЕР.
Стенд с символикой XX cъезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
14:04
Главная цель ЕР — выполнить обязательства программы, заявил Медведев
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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