Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html
Японцы пригрозили поднять свой флаг на Курилах
Японцы возмутились размещением российских "Бастионов" на Курилах - РИА Новости, 04.12.2021
Японцы пригрозили поднять свой флаг на Курилах
Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:43
2021-12-04T17:01
в мире
япония
курильские острова
фумио кисида
матуа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761764590_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_67e56de1e2f31d4924442716b58730cd.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах."Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские Силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!" — написал один из пользователей."Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей! Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии!" — добавил другой комментатор.Читатели также раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду, обвинив его в безвольной политике по отношению к соседям."Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует", — отметил один из юзеров."Что мы все выражаем да выражаем "сожаления"?! Прекратить всякие отношения с Россией!" — возмутился другой читатель.Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, оно не может никем оспариваться.Матуа — остров средней группы Большой Курильской гряды. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html
япония
курильские острова
матуа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761764590_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_892c75e633612dc7e6aef19fe198fd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, курильские острова, фумио кисида, матуа, россия
14:43 04.12.2021 (обновлено: 17:01 04.12.2021)
 
Японцы возмутились размещением российских "Бастионов" на Курилах

Читатели Jiji: нужно послать японские силы самообороны на Курильские острова

© Минобороны РФРазвертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео
Развертывание комплексов Бастион на острове Курильской гряды. Кадр видео
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах.
"Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские Силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!" — написал один из пользователей.
"Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей! Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии!" — добавил другой комментатор.
Читатели также раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду, обвинив его в безвольной политике по отношению к соседям.
остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 12:48
Японцы призвали отобрать Курилы силой
"Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует", — отметил один из юзеров.
"Что мы все выражаем да выражаем "сожаления"?! Прекратить всякие отношения с Россией!" — возмутился другой читатель.
Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа.
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:05
"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, оно не может никем оспариваться.
Матуа — остров средней группы Большой Курильской гряды. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 16:22
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
 
В миреЯпонияКурильские островаФумио КисидаМатуаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
22:04Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
Лента новостейМолния
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"