https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html

Японцы пригрозили поднять свой флаг на Курилах

Японцы возмутились размещением российских "Бастионов" на Курилах - РИА Новости, 04.12.2021

Японцы пригрозили поднять свой флаг на Курилах

Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:43

2021-12-04T14:43

2021-12-04T17:01

в мире

япония

курильские острова

фумио кисида

матуа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761764590_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_67e56de1e2f31d4924442716b58730cd.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах."Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские Силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!" — написал один из пользователей."Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей! Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии!" — добавил другой комментатор.Читатели также раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду, обвинив его в безвольной политике по отношению к соседям."Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует", — отметил один из юзеров."Что мы все выражаем да выражаем "сожаления"?! Прекратить всякие отношения с Россией!" — возмутился другой читатель.Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, оно не может никем оспариваться.Матуа — остров средней группы Большой Курильской гряды. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html

https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

япония

курильские острова

матуа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, курильские острова, фумио кисида, матуа, россия