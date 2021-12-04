Японцы пригрозили поднять свой флаг на Курилах

14:43 04.12.2021 (обновлено: 17:01 04.12.2021)
Японцы возмутились размещением российских "Бастионов" на Курилах
Читатели Jiji: нужно послать японские силы самообороны на Курильские острова
© Минобороны РФРазвертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео
© Минобороны РФ
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах.
"Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские Силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!" — написал один из пользователей.
"Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей! Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии!" — добавил другой комментатор.
Читатели также раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду, обвинив его в безвольной политике по отношению к соседям.
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"Что мы все выражаем да выражаем "сожаления"?! Прекратить всякие отношения с Россией!" — возмутился другой читатель.
Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, оно не может никем оспариваться.
Матуа — остров средней группы Большой Курильской гряды. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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