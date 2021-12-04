Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7,7 процентов
Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7,7 процентов
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Подростковая преступность в Краснодарском крае снизилась на 7,7% в текущем году, сообщает администрация региона.
"Ключевые задачи, которые стояли перед нами в этом году, мы выполнили. Подростковая преступность снизилась более чем на 7%, достаточно успешно даже в условиях пандемии прошла оздоровительная кампания. По трудоустройству подростков мы практически достигли допандемийных показателей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.
Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша добавил, что с начала текущего года на 5% снизилась и повторная преступность среди подростков.
Минькова поручила за каждым из таких несовершеннолетних закрепить наставника. Также она сообщила главе минобрнауки края Елене Воробьевой, что необходимо вовлекать трудных подростков в ряды "Юнармии", "Российского движения школьников" и других подобных организаций.
Как уточняют краевые власти, большинство правонарушений подростки совершают в ночное время. В связи с этим замглавы края поручила участникам заседания усилить контроль за исполнением "детского закона". Также Минькова призвала не допускать занижения статистики и не бояться ставить на учет сложных детей.
"Неотвратимость наказания и жесткий контроль являются главным инструментом для снижения подростковой преступности. Как только снижается контроль – мы видим рост, и так было всегда. То же касается и контроля за сложными семьями. Но он должен быть корректным, с уважительным отношением к людям", – заключила Минькова.