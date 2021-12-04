https://ria.ru/20211204/kuban-1762203353.html

Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7,7 процентов

Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7,7 процентов - РИА Новости, 04.12.2021

Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7,7 процентов

Подростковая преступность в Краснодарском крае снизилась на 7,7% в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:51

2021-12-04T19:51

2021-12-04T19:51

краснодарский край

общество

краснодарский край

российское движение школьников

юнармия

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Подростковая преступность в Краснодарском крае снизилась на 7,7% в текущем году, сообщает администрация региона.Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша добавил, что с начала текущего года на 5% снизилась и повторная преступность среди подростков.Минькова поручила за каждым из таких несовершеннолетних закрепить наставника. Также она сообщила главе минобрнауки края Елене Воробьевой, что необходимо вовлекать трудных подростков в ряды "Юнармии", "Российского движения школьников" и других подобных организаций.Как уточняют краевые власти, большинство правонарушений подростки совершают в ночное время. В связи с этим замглавы края поручила участникам заседания усилить контроль за исполнением "детского закона". Также Минькова призвала не допускать занижения статистики и не бояться ставить на учет сложных детей."Неотвратимость наказания и жесткий контроль являются главным инструментом для снижения подростковой преступности. Как только снижается контроль – мы видим рост, и так было всегда. То же касается и контроля за сложными семьями. Но он должен быть корректным, с уважительным отношением к людям", – заключила Минькова.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html

https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, российское движение школьников, юнармия