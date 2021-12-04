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Украина так сильно захотела в ЕС, что отказалась от Крыма
В США объяснили, почему Крым на самом деле перестал быть украинским - РИА Новости, 04.12.2021
Украина так сильно захотела в ЕС, что отказалась от Крыма
Украина потеряла Крым в 2014 году из-за большого желания вступить в Европейский союз, написала в статье для журнала National Interest научный сотрудник... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T05:23
2021-12-04T05:23
в мире
украина
киев
атлантический совет
нато
россия
мария снеговая
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина потеряла Крым в 2014 году из-за большого желания вступить в Европейский союз, написала в статье для журнала National Interest научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.По мнению автора публикации, семь лет "красная линия", которую очертила Россия, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО."Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль", — утверждает обозреватель.Снеговая также выразила опасения, что со временем "аппетиты Кремля будут расти".
https://ria.ru/20211203/krym-1761942441.html
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в мире, украина, киев, атлантический совет , нато, россия, мария снеговая, евросоюз, республика крым
05:23 04.12.2021
 
В США объяснили, почему Крым на самом деле перестал быть украинским

Аналитик Снеговая: Украина потеряла Крым из-за большого желания вступить в Евросоюз

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина потеряла Крым в 2014 году из-за большого желания вступить в Европейский союз, написала в статье для журнала National Interest научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

"(Крым вернулся в состав России. — Прим. ред.) из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС", — считает Снеговая.

По мнению автора публикации, семь лет "красная линия", которую очертила Россия, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.
"Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль", — утверждает обозреватель.
Снеговая также выразила опасения, что со временем "аппетиты Кремля будут расти".
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В миреУкраинаКиевАтлантический советНАТОРоссияМария СнеговаяЕвросоюзРеспублика Крым
 
 
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