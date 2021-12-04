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Британский режиссер обматерил российского журналиста в прямом эфире
Британский режиссер обматерил российского журналиста - РИА Новости, 04.12.2021
Британский режиссер обматерил российского журналиста в прямом эфире
Британский режиссер Ридли Скотт матом ответил российскому кинокритику Антону Долину на его замечание о фильме "Последняя дуэль". Фрагмент беседы опубликован на... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:57
2021-12-04T01:57
2021-12-04T08:03
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Британский режиссер Ридли Скотт матом ответил российскому кинокритику Антону Долину на его замечание о фильме "Последняя дуэль". Фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале журналиста.Долин выразил мнение, что эта картина выглядит более реалистичной, чем такие киноленты Скотта, как "Царство небесное" и "Робин Гуд".Долин позже написал в Facebook, что режиссер категорически не согласился с ним, поскольку на это "были причины".Ранее журнал Hollywood Reporter сообщил, что Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма "чертовых миллениалов". Картина "Последняя дуэль" собрала менее 30 миллионов долларов, тогда как бюджет фильма составил около 100 миллионов. При этом критики высоко оценили киноленту.
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общество, великобритания, антон долин, кино, ридли скотт, facebook, россия, культура
01:57 04.12.2021 (обновлено: 08:03 04.12.2021)
Британский режиссер обматерил российского журналиста
Режиссер Ридли Скотт матом ответил кинокритику Антону Долину на замечание о фильме