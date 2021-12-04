https://ria.ru/20211204/kritika-1762137677.html

Британский режиссер обматерил российского журналиста в прямом эфире

Британский режиссер обматерил российского журналиста - РИА Новости, 04.12.2021

Британский режиссер обматерил российского журналиста в прямом эфире

Британский режиссер Ридли Скотт матом ответил российскому кинокритику Антону Долину на его замечание о фильме "Последняя дуэль". Фрагмент беседы опубликован на... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:57

2021-12-04T01:57

2021-12-04T08:03

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Британский режиссер Ридли Скотт матом ответил российскому кинокритику Антону Долину на его замечание о фильме "Последняя дуэль". Фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале журналиста.Долин выразил мнение, что эта картина выглядит более реалистичной, чем такие киноленты Скотта, как "Царство небесное" и "Робин Гуд".Долин позже написал в Facebook, что режиссер категорически не согласился с ним, поскольку на это "были причины".Ранее журнал Hollywood Reporter сообщил, что Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма "чертовых миллениалов". Картина "Последняя дуэль" собрала менее 30 миллионов долларов, тогда как бюджет фильма составил около 100 миллионов. При этом критики высоко оценили киноленту.

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общество, великобритания, антон долин, кино, ридли скотт, facebook, россия, культура