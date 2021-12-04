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Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19

Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021

Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют ужесточать ограничения против коронавируса в преддверии Нового года, заявил РИА Новости глава региона... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:53

2021-12-04T17:53

2021-12-04T17:53

распространение коронавируса

общество

ямал

здоровье - общество

дмитрий артюхов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют ужесточать ограничения против коронавируса в преддверии Нового года, заявил РИА Новости глава региона Дмитрий Артюхов."Ничего ужесточать дополнительно не планируется, потому что в целом у нас сегодня хорошая статистика. Значительно меньше уже сегодня госпитализаций, волна идёт на спад", - сказал Артюхов в ответ на соответствующий вопрос.Он уточнил, что у властей региона есть понимание того, что ситуация с эпидемией циклична, и очевидно, что "будет новая история"."Но пока ближайшие месяца полтора она (ситуация - ред.) будет спокойной", - добавил Артюхов.

ямал

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2021

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