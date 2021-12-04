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Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19
Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021
Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют ужесточать ограничения против коронавируса в преддверии Нового года, заявил РИА Новости глава региона... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:53
2021-12-04T17:53
2021-12-04T17:53
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общество
ямал
здоровье - общество
дмитрий артюхов
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют ужесточать ограничения против коронавируса в преддверии Нового года, заявил РИА Новости глава региона Дмитрий Артюхов."Ничего ужесточать дополнительно не планируется, потому что в целом у нас сегодня хорошая статистика. Значительно меньше уже сегодня госпитализаций, волна идёт на спад", - сказал Артюхов в ответ на соответствующий вопрос.Он уточнил, что у властей региона есть понимание того, что ситуация с эпидемией циклична, и очевидно, что "будет новая история"."Но пока ближайшие месяца полтора она (ситуация - ред.) будет спокойной", - добавил Артюхов.
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общество, ямал, здоровье - общество, дмитрий артюхов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Ямала не планируют ужесточать ограничения из-за COVID-19
Губернатор Артюхов: на Ямале не планируют ужесточать COVID-ограничения перед Новым годом