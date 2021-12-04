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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762191934.html
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:48
2021-12-04T17:48
религия
общество
здоровье - общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы.
РИА Новости
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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общество, здоровье - общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, видео
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
2021-12-04T17:48
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17:48 04.12.2021
 
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19

Митрополит Иларион: антипрививочников и кампанию против QR-кодов курируют из-за границы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы.
 
РелигияОбществоЗдоровье - ОбществоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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