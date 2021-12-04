https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762191934.html

Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19

Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021

Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19

Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:48

2021-12-04T17:48

2021-12-04T17:48

религия

общество

здоровье - общество

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-12-04T17:48 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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