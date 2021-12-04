https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762191934.html
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2021
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:48
2021-12-04T17:48
2021-12-04T17:48
религия
общество
здоровье - общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7992e0f2056303c31e44dabfcc054de5.jpg
"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
2021-12-04T17:48
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, видео
Митрополит Иларион высказался о противниках вакцинации от COVID-19
Митрополит Иларион: антипрививочников и кампанию против QR-кодов курируют из-за границы