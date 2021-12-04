https://ria.ru/20211204/khabarovsk-1762176821.html

Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник

Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2021

Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник

Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева умер в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:48

2021-12-04T14:48

2021-12-04T15:24

происшествия

хабаровский край

хабаровск

виктор ишаев

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева умер в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Telegram-канал "112" сообщил, что Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле в Хабаровске. По предварительным данным, он умер от инфаркта."Умер в отеле", - подтвердил источник.В краевом СУСК сообщили РИА Новости, что следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, не уточнив его личность. "Проводится проверка по факту смерти мужчины в отеле, причины будут установлены по результатам экспертизы", - сказал представитель СУСК РФ.По данным открытых источников, Дмитрий Ишаев родился в 1972 году, учился во Владивостоке, после работал советником в компании "Роснефть". С середины 2000-х занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов, металла, был совладельцем ряда компаний.Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Виктора Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа. Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, виктор ишаев, следственный комитет россии (ск рф)