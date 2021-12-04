https://ria.ru/20211204/khabarovsk-1762176821.html
Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник
Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2021
Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник
Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева умер в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:48
2021-12-04T14:48
2021-12-04T15:24
происшествия
хабаровский край
хабаровск
виктор ишаев
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762177326_0:44:692:433_1920x0_80_0_0_015fc8847a47fc0196899190d858f4ed.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева умер в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Telegram-канал "112" сообщил, что Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле в Хабаровске. По предварительным данным, он умер от инфаркта."Умер в отеле", - подтвердил источник.В краевом СУСК сообщили РИА Новости, что следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, не уточнив его личность. "Проводится проверка по факту смерти мужчины в отеле, причины будут установлены по результатам экспертизы", - сказал представитель СУСК РФ.По данным открытых источников, Дмитрий Ишаев родился в 1972 году, учился во Владивостоке, после работал советником в компании "Роснефть". С середины 2000-х занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов, металла, был совладельцем ряда компаний.Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Виктора Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа. Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762177326_0:0:692:519_1920x0_80_0_0_05403ad6e925ddcf4935ff35806958cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, хабаровск, виктор ишаев, следственный комитет россии (ск рф)
14:48 04.12.2021 (обновлено: 15:24 04.12.2021)
Умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник
Источник: умер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости.
Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева
умер в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Telegram-канал "112" сообщил, что Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле в Хабаровске. По предварительным данным, он умер от инфаркта.
"Умер в отеле", - подтвердил источник.
В краевом СУСК сообщили РИА Новости, что следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, не уточнив его личность. "Проводится проверка по факту смерти мужчины в отеле, причины будут установлены по результатам экспертизы", - сказал представитель СУСК РФ.
По данным открытых источников, Дмитрий Ишаев родился в 1972 году, учился во Владивостоке, после работал советником в компании "Роснефть". С середины 2000-х занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов, металла, был совладельцем ряда компаний.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край
с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В середине февраля Замоскворецкий суд Москвы
приговорил Виктора Ишаева к 5 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей, а также частично удовлетворил иск "Роснефти
" к фигурантам дела, взыскав с них более 7,5 миллиона рублей. Компания просила 23 миллиона.
Экс-гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно и 400 тысяч рублей штрафа. Как сообщала пресс-служба СК РФ, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" более чем 7,5 миллиона рублей.