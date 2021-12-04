https://ria.ru/20211204/izrail-1762200370.html

В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина

В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина - РИА Новости, 04.12.2021

В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина

Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:28

2021-12-04T19:28

2021-12-04T19:28

в мире

восточный иерусалим

иерусалим

западный берег реки иордан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме, сообщает пресс-служба полиции."Сегодня около 16.30 (17.30 мск) 25-летний террорист, житель Сальфита, прибыл к площади у Шхемских ворот в Восточном Иерусалиме и, подойдя к проходившему мимо гражданскому лицу, вытащил нож и атаковал его. Он также пытался зарезать бойца пограничной полиции, дежурившего на месте. Бдительность и оперативность полиции привели к нейтрализации террориста", - говорится в сообщении.Двадцатилетний представитель еврейской религиозной общины, получивший проникающее ножевое ранения, доставлен в иерусалимскую больницу Шаарей Цедек. Израильские СМИ сообщают, что нападавший - житель деревни Сальфит на Западном берегу реки Иордан - убит. В Старый город Иерусалима в настоящее время стянуты крупные силы полиции. На месте происшествия вспыхнули беспорядки. Полицейские, по свидетельству СМИ, применяют средства для разгона толпы.

https://ria.ru/20210531/izrail-1735002508.html

восточный иерусалим

иерусалим

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, восточный иерусалим, иерусалим, западный берег реки иордан