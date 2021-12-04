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В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина
В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина - РИА Новости, 04.12.2021
В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина
Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:28
2021-12-04T19:28
2021-12-04T19:28
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме, сообщает пресс-служба полиции."Сегодня около 16.30 (17.30 мск) 25-летний террорист, житель Сальфита, прибыл к площади у Шхемских ворот в Восточном Иерусалиме и, подойдя к проходившему мимо гражданскому лицу, вытащил нож и атаковал его. Он также пытался зарезать бойца пограничной полиции, дежурившего на месте. Бдительность и оперативность полиции привели к нейтрализации террориста", - говорится в сообщении.Двадцатилетний представитель еврейской религиозной общины, получивший проникающее ножевое ранения, доставлен в иерусалимскую больницу Шаарей Цедек. Израильские СМИ сообщают, что нападавший - житель деревни Сальфит на Западном берегу реки Иордан - убит. В Старый город Иерусалима в настоящее время стянуты крупные силы полиции. На месте происшествия вспыхнули беспорядки. Полицейские, по свидетельству СМИ, применяют средства для разгона толпы.
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в мире, восточный иерусалим, иерусалим, западный берег реки иордан
В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильтянина
Полиция нейтрализовала палестинца, напавшего с ножом на израильтянина в Иерусалиме