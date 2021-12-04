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Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении - РИА Новости, 04.12.2021
Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:36
2021-12-04T08:56
в мире
тегеран (город)
франция
михаил ульянов
дональд трамп
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект ядерного документа – это вызвало болезненную реакцию западных стран, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Штаты не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению СВПД. По его словам, США в этой связи намерены провести переговоры со своими партнерами, чтобы обсудить озабоченности вокруг иранской ядерной программы. Блинкен добавил, что, если "путь возвращения к соблюдению (СВПД) окажется нежизнеспособным, США будут готовы рассмотреть другие варианты действий".В то же время он отметил, что на венских переговорах по СВПД действует правило: "ничто не согласовано, пока не согласовано все". "То есть, поправки, перемены в позиции всегда возможны. Но желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу. Поэтому мы не драматизируем ситуацию", - добавил дипломат."Все друг друга на заседании совместной комиссии услышали. Переговоры только начались. То, что сказали иранцы, мы или американцы, – это не последнее слово. Никто не обещал, что будет легко", - указал Ульянов.В понедельник начался седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
08:36 04.12.2021 (обновлено: 08:56 04.12.2021)
 
Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении

Постпред Ульянов: Иран предложил изменить проект документа о ядерном соглашении

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект ядерного документа – это вызвало болезненную реакцию западных стран, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Штаты не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению СВПД. По его словам, США в этой связи намерены провести переговоры со своими партнерами, чтобы обсудить озабоченности вокруг иранской ядерной программы. Блинкен добавил, что, если "путь возвращения к соблюдению (СВПД) окажется нежизнеспособным, США будут готовы рассмотреть другие варианты действий".
"Я так понимаю, что на наших западных партнеров сильное впечатление произвело то, что иранская сторона предложила очень существенно переработать, внести радикальные изменения в проект ядерного документа, который согласовывался в ходе предыдущих шести раундов. Им (западным партнерам – ред.) показалось, что этот подход слишком радикален – отсюда такая болезненная реакция", - сказал Ульянов.
В то же время он отметил, что на венских переговорах по СВПД действует правило: "ничто не согласовано, пока не согласовано все". "То есть, поправки, перемены в позиции всегда возможны. Но желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу. Поэтому мы не драматизируем ситуацию", - добавил дипломат.
"Все друг друга на заседании совместной комиссии услышали. Переговоры только начались. То, что сказали иранцы, мы или американцы, – это не последнее слово. Никто не обещал, что будет легко", - указал Ульянов.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреТегеран (город)ФранцияМихаил УльяновДональд ТрампЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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