https://ria.ru/20211204/iran-1762143749.html

Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении

Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении - РИА Новости, 04.12.2021

Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении

Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T08:36

2021-12-04T08:36

2021-12-04T08:56

в мире

тегеран (город)

франция

михаил ульянов

дональд трамп

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект ядерного документа – это вызвало болезненную реакцию западных стран, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Штаты не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению СВПД. По его словам, США в этой связи намерены провести переговоры со своими партнерами, чтобы обсудить озабоченности вокруг иранской ядерной программы. Блинкен добавил, что, если "путь возвращения к соблюдению (СВПД) окажется нежизнеспособным, США будут готовы рассмотреть другие варианты действий".В то же время он отметил, что на венских переговорах по СВПД действует правило: "ничто не согласовано, пока не согласовано все". "То есть, поправки, перемены в позиции всегда возможны. Но желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу. Поэтому мы не драматизируем ситуацию", - добавил дипломат."Все друг друга на заседании совместной комиссии услышали. Переговоры только начались. То, что сказали иранцы, мы или американцы, – это не последнее слово. Никто не обещал, что будет легко", - указал Ульянов.В понедельник начался седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211202/iran-1761787393.html

https://ria.ru/20211123/iran-1760324178.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия