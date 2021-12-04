12:59 04.12.2021 (обновлено: 13:27 04.12.2021)
Бутина заявила о планах представить идею единого закона об иноагентах
Депутат Бутина намерена представить идею о едином законе об иноагентах
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат от Единой России Мария Бутина намерена представить "на суд партии" идею о едином законе об иноагентах вместо отдельных корректировок в разных законопроектах.
"Я считаю, что ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы, я думаю, что это надо собрать в единый закон, установить единый механизм и критерии, чтобы это было прозрачно и понятно. Для тех, кто работает за иностранное финансирование. Их работа не запрещается, но люди имеют право знать", - сказала Бутина РИА Новости.
Она отметила, что сформулирует предложение вместе со своими коллегами и предложит его "на суд партии".