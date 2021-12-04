Бутина заявила о планах представить идею единого закона об иноагентах

"Я считаю, что ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы, я думаю, что это надо собрать в единый закон, установить единый механизм и критерии, чтобы это было прозрачно и понятно. Для тех, кто работает за иностранное финансирование. Их работа не запрещается, но люди имеют право знать", - сказала Бутина РИА Новости.