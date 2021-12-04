https://ria.ru/20211204/igrushki-1762139722.html

Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья

Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья - РИА Новости, 04.12.2021

Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья

Некачественные новогодние игрушки и украшения могут вызвать химическое отравление, а также сильнейшую аллергическую реакцию, поэтому при их выборе нужно... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:23

2021-12-04T03:23

2021-12-04T03:53

общество

москва

новый год

здоровье

тимур асанов

денис антропов

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Некачественные новогодние игрушки и украшения могут вызвать химическое отравление, а также сильнейшую аллергическую реакцию, поэтому при их выборе нужно внимательно изучить состав изделия и обратить внимание на запах, исходящий от товара, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Пластиковые изделия, выполненные из некачественного сырья, а также нарушение технологии при их создании часто приводят к высвобождению отравляющих веществ, что вызывает химические отравления и сильнейшие аллергические реакции, рассказал врач. "Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить", — добавил Асанов.По его словам, при выборе новогодних украшений, чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил. Например, обращать внимание на запах, исходящий от изделия. "Пластмассовое украшение не должно резко пахнуть — такое изделие не стоит покупать, какой бы соблазнительной ни была цена. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом "пластик", разумней будет отказаться от приобретения", — отметил специалист.Гирлянды следует покупать только в специализированном магазине, они не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка — хорошо держаться, подчеркнул Асанов. "Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите ее и откажитесь от дальнейшего использования", — посоветовал врач.Асанов отметил, что поиски безопасных новогодних игрушек могут прекратиться уже в стенах собственного жилища, ведь каждый может соорудить милые игрушки для новогодней елки из ткани, бусин, ниток, фольги или бумаги.В свою очередь, врач-педиатр Денис Антропов отметил, что с особой осторожностью следует отнестись к выбору стеклянных игрушек тем, у кого есть маленький ребенок."Стекло опасно не только тем, что об него можно порезаться. Гораздо опаснее проглотить фрагмент разбитого стекла. Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид елочных игрушек. Они должны быть однородной структуры — без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей", — сказал Антропов, отметив, что если игрушка оставляет след краски или блесток на руках, от покупки лучше отказаться.Кроме этого, подчеркнул врач, если в доме есть маленький ребенок, нижний ярус новогодней елки следует оставить от игрушек свободным."Развешивая на елке гирлянды и другие элементы подсветки, убедитесь, что они недоступны малышу. Детское любопытство и тяга ко всему светящемуся и сверкающему зачастую приводят к тому, что дети засовывают включенные лампочки в рот", — заключил Антропов.

https://ria.ru/20211203/zhelezo-1762063650.html

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1761868383.html

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общество, москва, новый год, здоровье, тимур асанов, денис антропов