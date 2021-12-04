https://ria.ru/20211204/gruppirovka-1762140338.html

Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах

Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах - РИА Новости, 04.12.2021

Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах

Россия планирует расширять военное присутствие на Курилах, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:45

2021-12-04T03:45

2021-12-04T10:39

безопасность

северо-курильский городской округ

матуа

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия планирует расширять военное присутствие на Курилах, сообщил РИА Новости информированный источник.​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", способные поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — 450 километров.Он добавил, что удобное расположение в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке.Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Площадь острова — 52 квадратных километра.

https://ria.ru/20211203/granitsa-1761943613.html

северо-курильский городской округ

матуа

россия

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безопасность, северо-курильский городской округ, матуа, россия