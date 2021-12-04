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Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах - РИА Новости, 04.12.2021
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах
Россия планирует расширять военное присутствие на Курилах, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:45
2021-12-04T10:39
безопасность
северо-курильский городской округ
матуа
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия планирует расширять военное присутствие на Курилах, сообщил РИА Новости информированный источник.​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", способные поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — 450 километров.Он добавил, что удобное расположение в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке.Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Площадь острова — 52 квадратных километра.
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безопасность, северо-курильский городской округ, матуа, россия
03:45 04.12.2021 (обновлено: 10:39 04.12.2021)
 
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на Курилах

Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа

© Фото : Русское географическое общество/Андрей ГорбаньОстров Матуа из Курильской гряды
Остров Матуа из Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия планирует расширять военное присутствие на Курилах, сообщил РИА Новости информированный источник.
​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", способные поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — 450 километров.

"На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что удобное расположение в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке.
Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Площадь острова — 52 квадратных километра.
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БезопасностьСеверо-Курильский городской округМатуаРоссия
 
 
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