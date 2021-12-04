19:52 04.12.2021 (обновлено: 20:29 04.12.2021)
На Украине отреагировали на инцидент с пересечением белорусской границы
В Госпогранслужбе Украины не фиксировали нарушений воздушного пространства с Белоруссией
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Отмечалось, что "украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси". По данному инциденту якобы была проинформирована украинская сторона.
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Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали", - цитирует Демченко агентство УНН.
Как пишет агентство, он также заявил, что Украина "не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии".
Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось соответствующее заявление. "Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в т. ч. не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", - говорится в тексте.