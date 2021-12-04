https://ria.ru/20211204/granitsa-1762203633.html

На Украине отреагировали на инцидент с пересечением белорусской границы

На Украине отреагировали на инцидент с пересечением белорусской границы - РИА Новости, 04.12.2021

На Украине отреагировали на инцидент с пересечением белорусской границы

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:52

2021-12-04T19:52

2021-12-04T20:29

в мире

украина

белоруссия

ми-8

госпогранкомитет белоруссии

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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии.Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Отмечалось, что "украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси". По данному инциденту якобы была проинформирована украинская сторона.Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией."Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали", - цитирует Демченко агентство УНН.Как пишет агентство, он также заявил, что Украина "не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии".Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось соответствующее заявление. "Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в т. ч. не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20211202/vtorzhenie-1761899667.html

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Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь. 2021-12-04T19:52 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, белоруссия, ми-8, госпогранкомитет белоруссии