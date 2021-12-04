13:16 04.12.2021 (обновлено: 13:31 04.12.2021)
В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей
Глава комитета ГД: наказание для водителей-лихачей могут ужесточить к концу декабря
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания для лихачей в стадии готовности, его могут внести до конца декабря, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Законопроект в стадии готовности. Надо провести последние согласования с экспертами в этой сфере. И, учитывая, что предполагаются изменения в Уголовном кодексе и КоАП, то, в соответствии с регламентом, эти документы должны сначала пройти через правительство и Верховный суд, поэтому мы сначала должны дождаться отзывов правительства и Верховного суда, а после этого уже его вносить", - сказал Пискарев.
Также он подчеркнул, что депутаты "постараются внести" законопроект до конца осенней сессии - до Нового года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.