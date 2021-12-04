https://ria.ru/20211204/gosduma-1762166721.html

В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей

В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей - РИА Новости, 04.12.2021

В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей

Законопроект об ужесточении наказания для лихачей в стадии готовности, его могут внести до конца декабря, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:16

2021-12-04T13:16

2021-12-04T13:31

госдума рф

василий пискарев

общество

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_16b5ab8a42ac0f937571ac65f718f35b.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания для лихачей в стадии готовности, его могут внести до конца декабря, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Также он подчеркнул, что депутаты "постараются внести" законопроект до конца осенней сессии - до Нового года.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.

https://ria.ru/20211204/proisshestvie-1762143956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, василий пискарев, общество, вячеслав володин