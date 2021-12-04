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В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке
В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 04.12.2021
В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке
Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования,... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T20:25
2021-12-04T21:04
в мире
сша
иран
вена
государственный департамент сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования, сказал высокопоставленный представитель госдепартамента США.Он добавил, что требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.США обвиняют Иран в "провокационном" форсировании ядерной программы и считают, что таким образом он пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене, сказал представитель госдепартамента."В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо", - сказал дипломат.Попытки Ирана форсировать ядерную программу он назвал "особо провокационными"."Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащенного урана и создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает", - сказал он.Представитель госдепартамента предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран.В австрийской столице на этой неделе прошёл после длительного перерыва седьмой раунд переговоров с Ираном. Представитель госдепартамента сказал, что не знает, когда будут вновь созваны переговорные команды, но дал понять, что для США серьёзность подходов Ирана более важна, чем дата новой встречи.США не теряют надежд на восстановление ядерной сделки с Ираном и считают преждевременным говорить о ее нежизнеспособности, сказал представитель госдепартамента.В ходе телефонного брифинга дипломат, пожелавший остаться неназванным, не скрывал разочарования седьмым раундом переговоров в Вене, где, по его словам, Иран ужесточил свою позицию и не продемонстрировал серьезности в стремлении вернуться к предусмотренным сделкой обязательствам."Я хочу подчеркнуть, что до этой черты мы не дошли", - ответил он на вопрос, не пора ли признать невозможность восстановления соглашения."Мы все еще думаем, что есть возможность вернуться назад, и это было бы лучшим и самым быстрым вариантом", - сказал представитель госдепартамента.Он пообещал, что Иран найдет в лице США очень серьезного визави, если сам вернется в Вену с серьезными намерениями.
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в мире, сша, иран, вена, государственный департамент сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
20:25 04.12.2021 (обновлено: 21:04 04.12.2021)
 
В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке

Госдеп: Иран ужесточил позицию на переговорах по СВПД в Вене, форсирует ядерную программу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования, сказал высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Подготовка (к переговорам в Вене) означала их приезд с предложениями, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев, и сохраняли все компромиссы с нашей стороны, и ещё они просили большего", - сказал дипломат в ходе телефонного брифинга.
Он добавил, что требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.
США обвиняют Иран в "провокационном" форсировании ядерной программы и считают, что таким образом он пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене, сказал представитель госдепартамента.
"В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо", - сказал дипломат.
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Попытки Ирана форсировать ядерную программу он назвал "особо провокационными".
"Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащенного урана и создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает", - сказал он.
Представитель госдепартамента предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран.
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В австрийской столице на этой неделе прошёл после длительного перерыва седьмой раунд переговоров с Ираном. Представитель госдепартамента сказал, что не знает, когда будут вновь созваны переговорные команды, но дал понять, что для США серьёзность подходов Ирана более важна, чем дата новой встречи.
США не теряют надежд на восстановление ядерной сделки с Ираном и считают преждевременным говорить о ее нежизнеспособности, сказал представитель госдепартамента.
В ходе телефонного брифинга дипломат, пожелавший остаться неназванным, не скрывал разочарования седьмым раундом переговоров в Вене, где, по его словам, Иран ужесточил свою позицию и не продемонстрировал серьезности в стремлении вернуться к предусмотренным сделкой обязательствам.
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"Я хочу подчеркнуть, что до этой черты мы не дошли", - ответил он на вопрос, не пора ли признать невозможность восстановления соглашения.
"Мы все еще думаем, что есть возможность вернуться назад, и это было бы лучшим и самым быстрым вариантом", - сказал представитель госдепартамента.
Он пообещал, что Иран найдет в лице США очень серьезного визави, если сам вернется в Вену с серьезными намерениями.
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В миреСШАИранВенаГосударственный департамент СШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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