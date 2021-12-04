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Шольц объяснил введение в Германии новых ограничений из-за коронавируса
Шольц объяснил введение в Германии новых ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021
Шольц объяснил введение в Германии новых ограничений из-за коронавируса
Введение новых ограничений социальных контактов в ФРГ связано с тем, что число привитых людей недостаточно, заявил на внеочередном съезде Социал-демократической РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:24
2021-12-04T14:24
2021-12-04T14:33
распространение коронавируса
в мире
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Введение новых ограничений социальных контактов в ФРГ связано с тем, что число привитых людей недостаточно, заявил на внеочередном съезде Социал-демократической партии Германии будущий канцлер Германии Олаф Шольц.Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага ФРГ 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с канцлером Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера."Граждане должны знать, что будут приложены все усилия, чтобы это (преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса - ред.) удалось. Поэтому мы должны были вновь ввести ограничения для социальной жизни. Эти ограничения тяжелы, особенно после всего этого продолжительного времени, когда у нас возникла надежда, что это может уже кончиться. Но именно потому, что число привитых недостаточно, мы должны сделать это еще раз", - сказал будущий канцлер, добавив, что "ситуация сейчас была бы другой, если бы еще несколько граждан приняли для себя решение вакцинироваться".
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РИА Новости
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в мире, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19
14:24 04.12.2021 (обновлено: 14:33 04.12.2021)
Шольц объяснил введение в Германии новых ограничений из-за коронавируса
Будущий канцлер ФРГ Шольц объяснил новые ограничения недостаточным числом привитых людей