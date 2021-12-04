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Польша нашла способ уничтожить "Северный поток — 2" чужими руками

В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом" - РИА Новости, 04.12.2021

Польша нашла способ уничтожить "Северный поток — 2" чужими руками

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала в беседе с Biznes Alert, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T02:04

2021-12-04T02:04

2021-12-04T05:00

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северный поток — 2

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала в беседе с Biznes Alert, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома".По мнению польской стороны, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе.Министр уточнила, что сейчас активно создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу, например, газопровод "Балтик пайп" и терминалы для сжиженного газа.Глава ведомства также подчеркнула, что Польша считает необходимым распространение европейских норм "на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на "Северный поток — 2".Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. После последовало снижение котировок, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей Евросоюза.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211203/potok-1762115711.html

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