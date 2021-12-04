Польша нашла способ уничтожить "Северный поток — 2" чужими руками

02:04 04.12.2021 (обновлено: 05:00 04.12.2021)
В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
Министр климата Польши Москва: нужно антимонопольное расследование в ЕК против "Газпрома"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала в беседе с Biznes Alert, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома".
По мнению польской стороны, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе.
"Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта", — заявила Москва.
Министр уточнила, что сейчас активно создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу, например, газопровод "Балтик пайп" и терминалы для сжиженного газа.
"В сложившейся ситуации необходимо также незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье", — отметила Москва.
Глава ведомства также подчеркнула, что Польша считает необходимым распространение европейских норм "на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на "Северный поток — 2".
Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. После последовало снижение котировок, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей Евросоюза.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).
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