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В Европе нашли российского "троянского коня"
На Украине потребовали от Европы разобраться с "российским троянским конем" - РИА Новости, 04.12.2021
В Европе нашли российского "троянского коня"
Европейский Союз недооценил "скрытые опасности" российского газопровода "Турецкий поток", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:52
2021-12-04T21:05
в мире
украина
владимир путин
газпром
алексей миллер
турецкий поток
оператор гтс украины
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Европейский Союз недооценил "скрытые опасности" российского газопровода "Турецкий поток", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента."Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния", — процитировало Белькову издание Euractiv.По мнению Бельковой, Европе следует принять меры, чтобы остановить этот проект, или как минимум потребовать "полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС". Также она настаивает на диверсификации поставок газа в Европу через несколько разных трубопроводов. Один из них — "Трансбалканский газопровод", проходящий через территорию Украины.В тексте уточняется, что "Турецкий поток" похож на троянского коня, так как "обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны".Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед партнерами по газовым контрактам. Президент Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, проектная мощность которого составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
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в мире, украина, владимир путин, газпром, алексей миллер, турецкий поток, оператор гтс украины, россия
18:52 04.12.2021 (обновлено: 21:05 04.12.2021)
 
На Украине потребовали от Европы разобраться с "российским троянским конем"

"Оператор ГТС Украины" выступил против российского газопровода "Турецкий поток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Европейский Союз недооценил "скрытые опасности" российского газопровода "Турецкий поток", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента.
"Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния", — процитировало Белькову издание Euractiv.
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По мнению Бельковой, Европе следует принять меры, чтобы остановить этот проект, или как минимум потребовать "полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС". Также она настаивает на диверсификации поставок газа в Европу через несколько разных трубопроводов. Один из них — "Трансбалканский газопровод", проходящий через территорию Украины.
В тексте уточняется, что "Турецкий поток" похож на троянского коня, так как "обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны".
Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.
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Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.
В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед партнерами по газовым контрактам. Президент Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, проектная мощность которого составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
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В миреУкраинаВладимир ПутинГазпромАлексей МиллерТурецкий потокОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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