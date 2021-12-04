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В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа - РИА Новости, 04.12.2021
В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:15
2021-12-04T02:16
украина
киев
партия "батькивщина"
европа
юлия тимошенко
газпром
денис шмыгаль
алексей кучеренко
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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украина, киев, партия "батькивщина", европа, юлия тимошенко, газпром, денис шмыгаль, алексей кучеренко
02:15 04.12.2021 (обновлено: 02:16 04.12.2021)
 
В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа

Депутат Рады Кучеренко: кабмин Украины может обратиться к "Газпрому" для закупки газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"За последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис… Я понял тактику "Слуг народа", когда они говорят, что мы перезимуем. Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю свое аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца - и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Наш".

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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УкраинаКиевПартия "Батькивщина"ЕвропаЮлия ТимошенкоГазпромДенис ШмыгальАлексей Кучеренко
 
 
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