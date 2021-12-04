02:15 04.12.2021 (обновлено: 02:16 04.12.2021)
В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
Депутат Рады Кучеренко: кабмин Украины может обратиться к "Газпрому" для закупки газа
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
"За последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис… Я понял тактику "Слуг народа", когда они говорят, что мы перезимуем. Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю свое аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца - и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Наш".
Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.