https://ria.ru/20211204/gaz-1762138489.html

В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа

В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа - РИА Новости, 04.12.2021

В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа

Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T02:15

2021-12-04T02:15

2021-12-04T02:16

украина

киев

партия "батькивщина"

европа

юлия тимошенко

газпром

денис шмыгаль

алексей кучеренко

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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украинское правительство может обратиться к "Газпрому" для закупки газа уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211201/gaz-1761635341.html

украина

киев

европа

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украина, киев, партия "батькивщина", европа, юлия тимошенко, газпром, денис шмыгаль, алексей кучеренко