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"Без громких, но пустых лозунгов". Путин оценил работу "Единой России"
"Без громких, но пустых лозунгов". Путин оценил работу "Единой России" - РИА Новости, 04.12.2021
"Без громких, но пустых лозунгов". Путин оценил работу "Единой России"
На третьем этапе съезда партия "Единая Россия" значительно обновила руководящие органы. Энергичные и достойные там в приоритете. Кроме того, единороссы, в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:38
2021-12-04T17:38
политика
владимир путин
андрей турчак
владимир бурматов
единая россия
госдума рф
валентина терешкова
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Елена Попова. На третьем этапе съезда партия "Единая Россия" значительно обновила руководящие органы. Энергичные и достойные там в приоритете. Кроме того, единороссы, в отличие от политических оппонентов, не объявляли локдаун, поддерживали людей в пандемию, напомнил Дмитрий Медведев. Его переизбрали председателем — единогласно.Сложная, неординарная кампанияВ московском "Экспоцентре" жестко соблюдали санитарно-эпидемический режим. Стулья в зале для пленарного заседания расставили подальше, все участники сидели в масках, а от представителей СМИ требовали не только свежий тест ПЦР, но и Qr-код о вакцинации.Формально съезд назывался предвыборным — первая его часть прошла в июне, тогда партийцы утвердили списки кандидатов в Госдуму и обсудили проект своей программы — они называли ее "народной". Текст утвердили на втором этапе съезда в августе. Третий приурочен к 20-летнему юбилею "Единой России", который отмечался 1 декабря.По итогам выборов партия одержала победу, набрав 49,82 процента голосов — в два с половиной раза больше, чем их ближайший соперник КПРФ (18,93). При этом состав фракции в Госдуме VIII созыва изменился почти наполовину. Но в "Экспоцентре" собрались не только для того, чтобы проанализировать итоги кампании, но и провести ротацию."Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом", — обратился к собравшимся по видеосвязи Владимир Путин.Ее успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых невыполнимых обещаний. У них был иной стиль кампании и само отношение к избирателям. "Партия предложила конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, каждый пункт которой обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в конкретные сроки", — продолжил Путин.Поздравил президент собравшихся и с юбилеем: "Все прошедшие двадцать лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции. И это ярко проявилось при принятии ключевых исторических и поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы".Ротация кадровО том, что руководящие органы партии после съезда обновятся наполовину, говорил накануне секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Но получилось даже больше.В состав генсовета вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Инна Святенко.Покинули ряды губернаторы Брянской и Еврейской автономной областей Александр Богомаз и Ростислав Гольдштейн, первый замминистра труда России Ольга Баталина, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Виктор Зубарев.Кроме того, съезд избрал новый состав партийной комиссии по этике. В общей сложности туда вошли 11 человек, ее вновь возглавила Валентина Терешкова. Обновился и состав центральной контрольной комиссии партии.Кроме того, кадровый рост дает платформа "Вверх". "Но повторю, платформа — это не про политику, именно в этом ее конкурентное преимущество. По оценкам экспертов, мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании — 2021", — говорил Турчак. К слову, сам он тоже переизбран секретарем генсовета.Медведев — вновь председательСъезд вновь принял кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Он стал руководителем политсилы 26 мая 2012-го. Председатель высшего совета партии Борис Грызлов предложил переизбрать его на пятилетний срок. Поддержали единогласно. Кандидатуру самого Грызлова утвердили на пост главы высшего совета.При этом Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а также депутатам Госдумы. Среди них Денис Майданов и Мария Бутина."Единая Россия" — фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания.Он напомнил, что открыта высшая партийная школа, чьи образовательные модули сопряжены с ежегодным избирательным циклом, а также запущен кадровый проект "ПолитСтартап", "который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции". Три с половиной тысячи его участников стали депутатами разных уровней, из них 15 пополнили состав Госдумы.При этом, подчеркнул он, партия строго следит за "резонансными общественными поступками", которые совершают ее члены и сторонники. И комиссия по этике исключает таких коллег, если считает их действия аморальными.Анализируя прошедшие пять лет, Медведев отметил, что работа партии позволила защитить права дольщиков, помочь деофшоризации экономики и борьбе с фирмами-однодневками, установить уголовную ответственность за вывод финансовых средств из страны. Благодаря партии продлили до 2026-го программу маткапитала, ввели стопроцентную оплату больничных листов родителям с детьми до семи лет и многое другое.Заглядывая на пять лет вперед, Медведев выразил надежду, что у единороссов будет еще очень много побед на выборах, поскольку партия пользуется доверием избирателей.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
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политика, владимир путин, андрей турчак, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, валентина терешкова, дмитрий медведев, экспоцентр, луганская народная республика, кпрф, россия
17:38 04.12.2021
 

"Без громких, но пустых лозунгов". Путин оценил работу "Единой России"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Елена Попова. На третьем этапе съезда партия "Единая Россия" значительно обновила руководящие органы. Энергичные и достойные там в приоритете. Кроме того, единороссы, в отличие от политических оппонентов, не объявляли локдаун, поддерживали людей в пандемию, напомнил Дмитрий Медведев. Его переизбрали председателем — единогласно.

Сложная, неординарная кампания

В московском "Экспоцентре" жестко соблюдали санитарно-эпидемический режим. Стулья в зале для пленарного заседания расставили подальше, все участники сидели в масках, а от представителей СМИ требовали не только свежий тест ПЦР, но и Qr-код о вакцинации.
Формально съезд назывался предвыборным — первая его часть прошла в июне, тогда партийцы утвердили списки кандидатов в Госдуму и обсудили проект своей программы — они называли ее "народной". Текст утвердили на втором этапе съезда в августе. Третий приурочен к 20-летнему юбилею "Единой России", который отмечался 1 декабря.
По итогам выборов партия одержала победу, набрав 49,82 процента голосов — в два с половиной раза больше, чем их ближайший соперник КПРФ (18,93). При этом состав фракции в Госдуме VIII созыва изменился почти наполовину. Но в "Экспоцентре" собрались не только для того, чтобы проанализировать итоги кампании, но и провести ротацию.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Встреча президента России В. Путина с представителями партии "Единая Россия"
Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии Единая Россия. - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Встреча президента России В. Путина с представителями партии "Единая Россия"
"Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом", — обратился к собравшимся по видеосвязи Владимир Путин.
Ее успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых невыполнимых обещаний. У них был иной стиль кампании и само отношение к избирателям. "Партия предложила конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, каждый пункт которой обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в конкретные сроки", — продолжил Путин.
Поздравил президент собравшихся и с юбилеем: "Все прошедшие двадцать лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции. И это ярко проявилось при принятии ключевых исторических и поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы".
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Ротация кадров

О том, что руководящие органы партии после съезда обновятся наполовину, говорил накануне секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Но получилось даже больше.
В состав генсовета вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Инна Святенко.
Покинули ряды губернаторы Брянской и Еврейской автономной областей Александр Богомаз и Ростислав Гольдштейн, первый замминистра труда России Ольга Баталина, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Виктор Зубарев.
Кроме того, съезд избрал новый состав партийной комиссии по этике. В общей сложности туда вошли 11 человек, ее вновь возглавила Валентина Терешкова. Обновился и состав центральной контрольной комиссии партии.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021
Кроме того, кадровый рост дает платформа "Вверх". "Но повторю, платформа — это не про политику, именно в этом ее конкурентное преимущество. По оценкам экспертов, мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании — 2021", — говорил Турчак. К слову, сам он тоже переизбран секретарем генсовета.

Медведев — вновь председатель

Съезд вновь принял кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Он стал руководителем политсилы 26 мая 2012-го. Председатель высшего совета партии Борис Грызлов предложил переизбрать его на пятилетний срок. Поддержали единогласно. Кандидатуру самого Грызлова утвердили на пост главы высшего совета.
При этом Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а также депутатам Госдумы. Среди них Денис Майданов и Мария Бутина.
"Единая Россия" — фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Он напомнил, что открыта высшая партийная школа, чьи образовательные модули сопряжены с ежегодным избирательным циклом, а также запущен кадровый проект "ПолитСтартап", "который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции". Три с половиной тысячи его участников стали депутатами разных уровней, из них 15 пополнили состав Госдумы.
При этом, подчеркнул он, партия строго следит за "резонансными общественными поступками", которые совершают ее члены и сторонники. И комиссия по этике исключает таких коллег, если считает их действия аморальными.
Анализируя прошедшие пять лет, Медведев отметил, что работа партии позволила защитить права дольщиков, помочь деофшоризации экономики и борьбе с фирмами-однодневками, установить уголовную ответственность за вывод финансовых средств из страны. Благодаря партии продлили до 2026-го программу маткапитала, ввели стопроцентную оплату больничных листов родителям с детьми до семи лет и многое другое.
Заглядывая на пять лет вперед, Медведев выразил надежду, что у единороссов будет еще очень много побед на выборах, поскольку партия пользуется доверием избирателей.
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ПолитикаВладимир ПутинАндрей ТурчакВладимир БурматовЕдиная РоссияГосдума РФВалентина ТерешковаДмитрий МедведевЭкспоцентрЛуганская Народная РеспубликаКПРФРоссия
 
 
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