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Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края
Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края - РИА Новости, 04.12.2021
Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края
При столкновении двух автомобилей в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:37
2021-12-04T18:37
2021-12-04T18:37
происшествия
курагинский район
красноярский край
авто
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КРАСНОЯРСК, 4 дек – РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба управления МВД по региону."Около 17.00 часов на 12 километре автодороги "Курагино - Средняя Салба" произошло столкновение автомобилей Suzuki Escudo и Nissan Primera. В результате ДТП на месте происшествия погиб 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка автомобиля Nissan Primera", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что отец девочки был за рулем Nissan - он выжил в аварии и доставлен в больницу с травмами. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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происшествия, курагинский район, красноярский край, авто
Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на юге Красноярского края