https://ria.ru/20211204/dtp-1762196439.html

Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края - РИА Новости, 04.12.2021

Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

При столкновении двух автомобилей в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T18:37

2021-12-04T18:37

2021-12-04T18:37

происшествия

курагинский район

красноярский край

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 дек – РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба управления МВД по региону."Около 17.00 часов на 12 километре автодороги "Курагино - Средняя Салба" произошло столкновение автомобилей Suzuki Escudo и Nissan Primera. В результате ДТП на месте происшествия погиб 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка автомобиля Nissan Primera", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что отец девочки был за рулем Nissan - он выжил в аварии и доставлен в больницу с травмами. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20211204/proisshestvie-1762143956.html

курагинский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курагинский район, красноярский край, авто