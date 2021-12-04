https://ria.ru/20211204/donbass-1762160169.html

В Крыму выступили за развитие экономических связей с Донбассом

В Крыму выступили за развитие экономических связей с Донбассом - РИА Новости, 04.12.2021

В Крыму выступили за развитие экономических связей с Донбассом

Крым заинтересован в развитии экономических отношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:17

2021-12-04T12:17

2021-12-04T12:17

республика крым

владимир константинов

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Крым заинтересован в развитии экономических отношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, сегодня многие жители Донбасса участвуют в восстановлении Крыма. "Тысячи луганчан и донетчан работают в Крыму в разных отраслях, многие уже стали крымчанами", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20211201/donbass-1761638148.html

республика крым

луганская народная республика

донбасс

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республика крым, владимир константинов, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр