https://ria.ru/20211204/covid-19-1762154517.html

Глава Якутии сообщил о сокращении количества больных COVID-19 в регионе

Глава Якутии сообщил о сокращении количества больных COVID-19 в регионе - РИА Новости, 04.12.2021

Глава Якутии сообщил о сокращении количества больных COVID-19 в регионе

Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:14

2021-12-04T11:14

2021-12-04T11:35

распространение коронавируса

республика саха (якутия)

коронавирус в россии

айсен николаев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита."Сегодня я могу точно сказать, что коронавирус в Якутии начинает снижаться, заболеваемость, как мы сейчас видим, упала по сравнению с максимальными значениями, которые у нас регистрировались, на десятки процентов. В разы сократилось количество тяжёлых больных и введение аппаратов искусственной вентиляции лёгких", - сказал Николаев РИА Новости.Он добавил, что поэтому принято решение о некотором смягчении режима работы общепита, спортивных объектов, разрешили проведение соревнований, правда, пока без зрителей."Хочу сказать, что это благодаря тому, что у нас QR-коды вводятся, мы одними из первых начали их применять в регионе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211203/otravlenie-1761946393.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), коронавирус в россии, айсен николаев