19:33 04.12.2021 (обновлено: 19:34 04.12.2021)
Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ
Obozrevatel: экс-главу украинской разведки Бурбу не хотели пускать в страну
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированные источники.
Ранее бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности.
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"Бурбу не хотели впускать по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник", - пишет издание.
Уточняется, что это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету на Украину.
"Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну. Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей", - отмечается в материале.
Кроме того, уточняется, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии.
"При этом, если она и была бы, ведомство не имеет право разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных. Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну", - пишет интернет-издание.