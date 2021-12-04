https://ria.ru/20211204/burba-1762200909.html

Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ

Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2021

Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ

Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:33

2021-12-04T19:33

2021-12-04T19:34

в мире

киев

минск

владимир зеленский

министерство обороны украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/72/1563187269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfbb6f9521edb180acf375479b43ac74.jpg

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированные источники.Ранее бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности."Бурбу не хотели впускать по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник", - пишет издание.Уточняется, что это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету на Украину."Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну. Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей", - отмечается в материале.Кроме того, уточняется, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии."При этом, если она и была бы, ведомство не имеет право разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных. Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну", - пишет интернет-издание.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

https://ria.ru/20211120/konflikt-1759970391.html

киев

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, минск, владимир зеленский, министерство обороны украины, россия