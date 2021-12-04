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Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ
Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2021
Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ
Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:33
2021-12-04T19:34
в мире
киев
минск
владимир зеленский
министерство обороны украины
россия
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированные источники.Ранее бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности."Бурбу не хотели впускать по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник", - пишет издание.Уточняется, что это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету на Украину."Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну. Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей", - отмечается в материале.Кроме того, уточняется, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии."При этом, если она и была бы, ведомство не имеет право разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных. Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну", - пишет интернет-издание.
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
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в мире, киев, минск, владимир зеленский, министерство обороны украины, россия
19:33 04.12.2021 (обновлено: 19:34 04.12.2021)
 
Экс-главу украинской разведки не хотели пускать в страну, сообщили СМИ

Obozrevatel: экс-главу украинской разведки Бурбу не хотели пускать в страну

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Международные авиалинии Украины в аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Бывшего руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу не хотели пускать в страну, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированные источники.
Ранее бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности.
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"Бурбу не хотели впускать по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник", - пишет издание.
Уточняется, что это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету на Украину.
"Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну. Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей", - отмечается в материале.
Кроме того, уточняется, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии.
"При этом, если она и была бы, ведомство не имеет право разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных. Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну", - пишет интернет-издание.
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