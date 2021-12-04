https://ria.ru/20211204/belorussiya-1762137189.html

МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС

МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС - РИА Новости, 04.12.2021

МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:34

2021-12-04T01:34

2021-12-04T10:43

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449097_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_702bc9b0ab0602766386c562afa80a56.jpg

МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности. Об этом он говорил в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД.По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран."Хочу сказать, что даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что "мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций". К сожалению, в Европейском союзе существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции", — продолжил Макей.Он заметил, что даже при последнем решении о новых санкциях проходило "какое-то обсуждение"."Но, как показывает мое общение с коллегами, во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций. И во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции. С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие", — добавил министр.По словам Макея, в ЕС также есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.Второго декабря США, Великобритания, Канада и ЕС объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый пакет после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Новые ограничения затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, в списке фигурирует Дмитрий Лукашенко — бизнесмен и средний сын белорусского лидера Александра Лукашенко.Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761916810.html

https://ria.ru/20211113/migranty-1758787251.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, евросоюз, владимир макей