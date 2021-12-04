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МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС - РИА Новости, 04.12.2021
МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:34
2021-12-04T10:43
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
владимир макей
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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности. Об этом он говорил в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД.По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран."Хочу сказать, что даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что "мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций". К сожалению, в Европейском союзе существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции", — продолжил Макей.Он заметил, что даже при последнем решении о новых санкциях проходило "какое-то обсуждение"."Но, как показывает мое общение с коллегами, во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций. И во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции. С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие", — добавил министр.По словам Макея, в ЕС также есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.Второго декабря США, Великобритания, Канада и ЕС объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый пакет после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Новые ограничения затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, в списке фигурирует Дмитрий Лукашенко — бизнесмен и средний сын белорусского лидера Александра Лукашенко.Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761916810.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, владимир макей
01:34 04.12.2021 (обновлено: 10:43 04.12.2021)
 
МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС

Глава МИД Макей: Белоруссия может потерять государственность, если санкции ЕС продолжатся

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности. Об этом он говорил в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД.

"В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", — сказал Макей.

По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран.
"Хочу сказать, что даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что "мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций". К сожалению, в Европейском союзе существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции", — продолжил Макей.
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Он заметил, что даже при последнем решении о новых санкциях проходило "какое-то обсуждение".
"Но, как показывает мое общение с коллегами, во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций. И во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции. С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие", — добавил министр.
По словам Макея, в ЕС также есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.
Второго декабря США, Великобритания, Канада и ЕС объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый пакет после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Новые ограничения затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, в списке фигурирует Дмитрий Лукашенко — бизнесмен и средний сын белорусского лидера Александра Лукашенко.
Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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