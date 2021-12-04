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В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом

В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.12.2021

В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом

Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:39

2021-12-04T01:39

2021-12-04T10:23

распространение коронавируса

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бельгия

брюссель

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался положительным.При этом там затруднились ответить на вопрос, как бегемоты заразились, учитывая строгие санитарные меры. "Никто из смотрителей не был инфицирован в последнее время <…> Они ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол", — говорится в релизе.Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.Сейчас доступ публики к бегемотам закрыт. Вольер откроют, когда анализы будут негативными.

https://ria.ru/20211117/kovid-1759322535.html

антверпен

бельгия

брюссель

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в мире, антверпен, бельгия, брюссель, коронавирус covid-19