https://ria.ru/20211204/begemoty-1762137347.html
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.12.2021
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:39
2021-12-04T01:39
2021-12-04T10:23
распространение коронавируса
в мире
антверпен
бельгия
брюссель
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574974674_80:0:2192:1188_1920x0_80_0_0_35362f9fb0ccb1ede47a7a2baedecccc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался положительным.При этом там затруднились ответить на вопрос, как бегемоты заразились, учитывая строгие санитарные меры. "Никто из смотрителей не был инфицирован в последнее время <…> Они ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол", — говорится в релизе.Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.Сейчас доступ публики к бегемотам закрыт. Вольер откроют, когда анализы будут негативными.
https://ria.ru/20211117/kovid-1759322535.html
антверпен
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574974674_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_90003f0ab27d03eb71b65d8b95d7e0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антверпен, бельгия, брюссель, коронавирус covid-19
01:39 04.12.2021 (обновлено: 10:23 04.12.2021)
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
В бельгийском зоопарке два бегемота заразились коронавирусом