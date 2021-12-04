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В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.12.2021
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:39
2021-12-04T10:23
распространение коронавируса
в мире
антверпен
бельгия
брюссель
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался положительным.При этом там затруднились ответить на вопрос, как бегемоты заразились, учитывая строгие санитарные меры. "Никто из смотрителей не был инфицирован в последнее время &lt;…&gt; Они ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол", — говорится в релизе.Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.Сейчас доступ публики к бегемотам закрыт. Вольер откроют, когда анализы будут негативными.
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в мире, антверпен, бельгия, брюссель, коронавирус covid-19
01:39 04.12.2021 (обновлено: 10:23 04.12.2021)
 
В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом

В бельгийском зоопарке два бегемота заразились коронавирусом

© Pixabay / Pixabay / evaschlombergБегемот
Бегемот - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Pixabay / Pixabay / evaschlomberg
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на коронавирус у двух бегемотов из зоопарка Антверпена оказался положительным.

"Два бегемота Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, помимо насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности", — заявили в зоопарке.

При этом там затруднились ответить на вопрос, как бегемоты заразились, учитывая строгие санитарные меры.
"Никто из смотрителей не был инфицирован в последнее время <…> Они ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол", — говорится в релизе.
Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.
Сейчас доступ публики к бегемотам закрыт. Вольер откроют, когда анализы будут негативными.
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