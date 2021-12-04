https://ria.ru/20211204/avto-1762142103.html

Россиян могут лишить права использовать личные автомобили

"Ъ": в России планируют ограничить использование неэкологичных автомобилей - РИА Новости, 04.12.2021

Россиян могут лишить права использовать личные автомобили

Правительство допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T07:42

2021-12-04T07:42

2021-12-04T10:46

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.По информации газеты, этот вариант рассматривается как безальтернативный. Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств "низких экологических классов".После изучения документа газета также отметила планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрить "цифровые методы контроля уровня шума".В стратегии, как подчеркнул "Ъ", упоминается "организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа", "стимулирование совместного использования транспортных средств" и "нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта".

https://ria.ru/20211130/oplata-1761374233.html

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общество, правительство рф, автомобили, россия