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Россиян могут лишить права использовать личные автомобили
"Ъ": в России планируют ограничить использование неэкологичных автомобилей - РИА Новости, 04.12.2021
Россиян могут лишить права использовать личные автомобили
Правительство допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T07:42
2021-12-04T07:42
2021-12-04T10:46
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правительство рф
автомобили
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.По информации газеты, этот вариант рассматривается как безальтернативный. Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств "низких экологических классов".После изучения документа газета также отметила планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрить "цифровые методы контроля уровня шума".В стратегии, как подчеркнул "Ъ", упоминается "организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа", "стимулирование совместного использования транспортных средств" и "нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта".
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общество, правительство рф, автомобили, россия
07:42 04.12.2021 (обновлено: 10:46 04.12.2021)
"Ъ": в России планируют ограничить использование неэкологичных автомобилей
"Ъ": транспортная стратегия России до 2035 года ограничит использование неэкологичных авто
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство
допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант
" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.
По информации газеты, этот вариант рассматривается как безальтернативный. Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств "низких экологических классов".
"В том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями", — говорится в публикации.
После изучения документа газета также отметила планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрить "цифровые методы контроля уровня шума".
В стратегии, как подчеркнул "Ъ", упоминается "организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа", "стимулирование совместного использования транспортных средств" и "нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта".