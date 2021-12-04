https://ria.ru/20211204/avstriya-1762199328.html
Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник
Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник - РИА Новости, 04.12.2021
Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник
Карл Нехаммер будет приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии в понедельник, 6 декабря, сообщает канцелярия президента. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:14
2021-12-04T19:14
2021-12-04T19:14
в мире
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
александер ван дер беллен
александер шалленберг
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Карл Нехаммер будет приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии в понедельник, 6 декабря, сообщает канцелярия президента.Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны.Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен также приведет к присяге новых министров.В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.
https://ria.ru/20211202/kurts-1761778215.html
https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html
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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, александер ван дер беллен, александер шалленберг
Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник
Нового канцлера Австрии Нехаммера приведут к присяге в понедельник