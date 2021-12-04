https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html

Видео: вот что вытворяют депутаты Рады в ожидании ввода российских войск в Киев

В Киеве удивились реакции депутатов Рады на доклад о "российском вторжении" - РИА Новости, 04.12.2021

Видео: вот что вытворяют депутаты Рады в ожидании ввода российских войск в Киев

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович удивился в Facebook реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:46

2021-12-04T03:46

2021-12-04T10:16

в мире

украина

верховная рада украины

вадим рабинович

алексей резников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/96/1557439610_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_663be267921d9f959d72c2691af0ba0a.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович удивился в Facebook реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности "российского вторжения".Ранее глава военного ведомства страны, выступая в Раде, заявил, что существует вероятность нападения Москвы в январе. При этом он отметил, что эскалация — это "вероятный сценарий, но не обязательный". Резников также утверждал, что у границ с Украиной сосредоточены свыше 90 тысяч российских военных.Парламентарий снабдил свой пост видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его депутатов.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Также 26 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ сообщила 29 ноября, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране. Первого декабря в Киеве прошло два митинга — предпринимателей и недовольных политикой Зеленского.

https://ria.ru/20211203/plan-1761941012.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, вадим рабинович, алексей резников, россия