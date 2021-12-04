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Видео: вот что вытворяют депутаты Рады в ожидании ввода российских войск в Киев
В Киеве удивились реакции депутатов Рады на доклад о "российском вторжении" - РИА Новости, 04.12.2021
Видео: вот что вытворяют депутаты Рады в ожидании ввода российских войск в Киев
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович удивился в Facebook реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:46
2021-12-04T10:16
в мире
украина
верховная рада украины
вадим рабинович
алексей резников
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович удивился в Facebook реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности "российского вторжения".Ранее глава военного ведомства страны, выступая в Раде, заявил, что существует вероятность нападения Москвы в январе. При этом он отметил, что эскалация — это "вероятный сценарий, но не обязательный". Резников также утверждал, что у границ с Украиной сосредоточены свыше 90 тысяч российских военных.Парламентарий снабдил свой пост видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его депутатов.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Также 26 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ сообщила 29 ноября, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране. Первого декабря в Киеве прошло два митинга — предпринимателей и недовольных политикой Зеленского.
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в мире, украина, верховная рада украины, вадим рабинович, алексей резников, россия
03:46 04.12.2021 (обновлено: 10:16 04.12.2021)
 
В Киеве удивились реакции депутатов Рады на доклад о "российском вторжении"

Украинский депутат Рабинович: доклад Резникова о "российской агрессии" вызвал смех в Раде

© Григорий ВасиленкоФлаг Украины в зале Верховной Рады
Флаг Украины в зале Верховной Рады
© Григорий Василенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович удивился в Facebook реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности "российского вторжения".
Ранее глава военного ведомства страны, выступая в Раде, заявил, что существует вероятность нападения Москвы в январе. При этом он отметил, что эскалация — это "вероятный сценарий, но не обязательный". Резников также утверждал, что у границ с Украиной сосредоточены свыше 90 тысяч российских военных.
"Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот", — написал Рабинович.
Парламентарий снабдил свой пост видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его депутатов.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Также 26 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ сообщила 29 ноября, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране. Первого декабря в Киеве прошло два митинга — предпринимателей и недовольных политикой Зеленского.
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