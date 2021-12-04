Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/aferisty-1762135591.html
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией - РИА Новости, 04.12.2021
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать способы обмана граждан. Одной из новых схем злоумышленников стало похищение средств под видом выплаты... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:15
2021-12-04T03:16
распространение коронавируса
общество
мошенничество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
иван соловьев (юрист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать способы обмана граждан. Одной из новых схем злоумышленников стало похищение средств под видом выплаты пособия за вакцинацию, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего, заявил эксперт.Поэтому стоит всегда уточнять поступающую информацию на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты, подчеркнул он.
https://ria.ru/20211203/aferisty-1761938115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_462da723dcd77234599634c67a2311c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мошенничество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, иван соловьев (юрист)
03:15 04.12.2021 (обновлено: 03:16 04.12.2021)
 
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией

Эксперт Соловьев: мошенники придумали схему с пособиями за вакцинацию от коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать способы обмана граждан. Одной из новых схем злоумышленников стало похищение средств под видом выплаты пособия за вакцинацию, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего, заявил эксперт.
"Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации", — предупредил юрист.
Поэтому стоит всегда уточнять поступающую информацию на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты, подчеркнул он.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 04:15
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях
 
Распространение коронавирусаОбществоМошенничествоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Иван Соловьев (юрист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе
10:25Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
10:21Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды
10:16На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
10:11Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
10:10Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне
10:01Эксперт рассказал о технологических трендах
09:56Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
09:56Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
09:50Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31Юнкер рассказал, чем его раздражала Меркель
09:28На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
09:09Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
09:01В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
08:49США введут новые санкции, пишет Reuters
08:45Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
08:37В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
08:36Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
08:30В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
08:20Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице
Лента новостейМолния
AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январеНовая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные автоБританцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нуждыНа уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссиюУчастники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в РоссиюНемцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войнеЭксперт рассказал о технологических трендах Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтахМосквичам рассказали о погоде в субботуЮнкер рассказал, чем его раздражала МеркельНа шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный ударПроверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗВ Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова ДаниейСША введут новые санкции, пишет ReutersПостпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУВ Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скоройИран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашенииВ Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАРВрач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице