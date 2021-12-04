https://ria.ru/20211204/aferisty-1762135591.html
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией - РИА Новости, 04.12.2021
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать способы обмана граждан. Одной из новых схем злоумышленников стало похищение средств под видом выплаты... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:15
2021-12-04T03:15
2021-12-04T03:16
распространение коронавируса
общество
мошенничество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать способы обмана граждан. Одной из новых схем злоумышленников стало похищение средств под видом выплаты пособия за вакцинацию, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего, заявил эксперт.Поэтому стоит всегда уточнять поступающую информацию на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты, подчеркнул он.
https://ria.ru/20211203/aferisty-1761938115.html
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общество, мошенничество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, иван соловьев (юрист)
03:15 04.12.2021 (обновлено: 03:16 04.12.2021)
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
Эксперт Соловьев: мошенники придумали схему с пособиями за вакцинацию от коронавируса