https://ria.ru/20211204/33-1762137047.html

На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян

На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян - РИА Новости, 04.12.2021

На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян

Материалы, касающиеся срыва спецоперации по задержанию 33 граждан РФ, были уничтожены, заявил бывший украинский разведчик Роман Червинский, который являлся... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:30

2021-12-04T01:30

2021-12-04T01:52

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КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Материалы, касающиеся срыва спецоперации по задержанию 33 граждан РФ, были уничтожены, заявил бывший украинский разведчик Роман Червинский, который являлся одним из руководителей спецоперации.Ранее издания The Insider* и Bellingcat*со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Генпрокуратура РФ позднее сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами.

https://ria.ru/20211130/ermak-1761431533.html

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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, россия