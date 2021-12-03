https://ria.ru/20211203/zima-1761957609.html

Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику

Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику

Дед Мороз, живущий в московской усадьбе, рассказал в интервью РИА Новости, что для того, чтобы стать главным зимним волшебником, нужно любить детей и нести... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:49

2021-12-03T09:49

2021-12-03T11:05

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз, живущий в московской усадьбе, рассказал в интервью РИА Новости, что для того, чтобы стать главным зимним волшебником, нужно любить детей и нести добро."Если человек уж хочет быть Дедом Морозом, главное, чтобы детей любил, чтобы добро умел нести к людям. А все остальное – это наносное. Если в сердце любовь, значит все получится. А я уж делегирую права таким ребятишкам, которые готовы помочь мне в этом хорошем, добром деле", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, как становятся Дедом Морозом.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20211203/moroz-1761956310.html

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общество, дед мороз, новый год