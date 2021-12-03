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Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику
Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику
Дед Мороз, живущий в московской усадьбе, рассказал в интервью РИА Новости, что для того, чтобы стать главным зимним волшебником, нужно любить детей и нести... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:49
2021-12-03T09:49
2021-12-03T11:05
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз, живущий в московской усадьбе, рассказал в интервью РИА Новости, что для того, чтобы стать главным зимним волшебником, нужно любить детей и нести добро."Если человек уж хочет быть Дедом Морозом, главное, чтобы детей любил, чтобы добро умел нести к людям. А все остальное – это наносное. Если в сердце любовь, значит все получится. А я уж делегирую права таким ребятишкам, которые готовы помочь мне в этом хорошем, добром деле", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, как становятся Дедом Морозом.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
https://ria.ru/20211203/moroz-1761956310.html
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общество, дед мороз, новый год
09:49 03.12.2021 (обновлено: 11:05 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал о качествах, необходимых зимнему волшебнику
Московский Дед Мороз: чтобы стать зимним волшебником, надо любить детей и нести добро