https://ria.ru/20211203/zima-1761953723.html
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой
Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:11
2021-12-03T09:11
2021-12-03T11:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дед мороз
виталий милонов
снегурочка
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591071091_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_f5b16ef07392f569fd40d1a9b259b630.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз, отметив, что можно попросить их предъявить QR-код о защите от коронавируса."А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, можно ли во времена пандемии звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку.Он добавил, что у гостей можно попросить QR-код. "Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - заявил главный зимний волшебник.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/grinch-1761849584.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591071091_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_563d587ebc872aec709cfa2145a9170c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, виталий милонов, снегурочка, коронавирус в россии
09:11 03.12.2021 (обновлено: 11:06 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой
Дед Мороз: звать домой Деда Мороза и Снегурочку можно, но нужно быть уверенным в них