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Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой

Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой

Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:11

2021-12-03T09:11

2021-12-03T11:06

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дед мороз

виталий милонов

снегурочка

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз, отметив, что можно попросить их предъявить QR-код о защите от коронавируса."А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, можно ли во времена пандемии звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку.Он добавил, что у гостей можно попросить QR-код. "Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - заявил главный зимний волшебник.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/grinch-1761849584.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, виталий милонов, снегурочка, коронавирус в россии