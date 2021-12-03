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Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой
Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:11
2021-12-03T11:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дед мороз
виталий милонов
снегурочка
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз, отметив, что можно попросить их предъявить QR-код о защите от коронавируса."А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, можно ли во времена пандемии звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку.Он добавил, что у гостей можно попросить QR-код. "Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - заявил главный зимний волшебник.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.Читайте полный текст интервью Деда Мороза &gt;&gt;
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, виталий милонов, снегурочка, коронавирус в россии
09:11 03.12.2021 (обновлено: 11:06 03.12.2021)
 
Дед Мороз рассказал, можно ли сейчас приглашать зимних волшебников домой

Дед Мороз: звать домой Деда Мороза и Снегурочку можно, но нужно быть уверенным в них

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДед Мороз со Снегурочкой у своей резиденции в Центральном парке Калуги
Дед Мороз со Снегурочкой у своей резиденции в Центральном парке Калуги - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе, рассказал в интервью РИА Новости московский Дед Мороз, отметив, что можно попросить их предъявить QR-код о защите от коронавируса.
"А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, можно ли во времена пандемии звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку.
Он добавил, что у гостей можно попросить QR-код. "Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - заявил главный зимний волшебник.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.
Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
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2 декабря, 15:58В России
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дед МорозВиталий МилоновСнегурочкаКоронавирус в России
 
 
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