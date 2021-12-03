США и ЕС готовят новый канал для диалога по обороне и безопасности
США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Высокопоставленные лица США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности, пишет газета Defense News со ссылкой на генерального директора военного штаба Евросоюза Эрве Блежана.
Как сообщил Блежан, заявление по этому поводу может быть сделано уже в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Он добавил, что для "освящения" нового механизма может последовать саммит.
По словам Блежана, новая концепция призвана формализовать связи на уровне персонала, которые развиваются между американскими и европейскими военными структурами. Возможные области сотрудничества включают борьбу с угрозами, связанными с киберпространством и климатическими изменениями, а также объединение усилий в области инновационных технологий.
Бежан подчеркнул, что, чтобы быть полезным, новый подход к ведению переговоров по вопросам обороны должен быть свободен от трансатлантических расшаркиваний.
"От этого диалога нам нужно, чтобы он был конкретным, а не просто служил, чтобы выдавать желаемое за действительное", - отметил он.
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