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США и ЕС готовят новый канал для диалога по обороне и безопасности
США и ЕС готовят новый канал для диалога по обороне и безопасности - РИА Новости, 03.12.2021
США и ЕС готовят новый канал для диалога по обороне и безопасности
Высокопоставленные лица США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности, пишет газета Defense News со ссылкой на генерального... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:39
2021-12-03T09:39
в мире
сша
евросоюз
энтони блинкен
жозеп боррель
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Высокопоставленные лица США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности, пишет газета Defense News со ссылкой на генерального директора военного штаба Евросоюза Эрве Блежана.Как сообщил Блежан, заявление по этому поводу может быть сделано уже в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Он добавил, что для "освящения" нового механизма может последовать саммит.По словам Блежана, новая концепция призвана формализовать связи на уровне персонала, которые развиваются между американскими и европейскими военными структурами. Возможные области сотрудничества включают борьбу с угрозами, связанными с киберпространством и климатическими изменениями, а также объединение усилий в области инновационных технологий.Бежан подчеркнул, что, чтобы быть полезным, новый подход к ведению переговоров по вопросам обороны должен быть свободен от трансатлантических расшаркиваний.
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в мире, сша, евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель
09:39 03.12.2021
 
США и ЕС готовят новый канал для диалога по обороне и безопасности

США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Высокопоставленные лица США и ЕС готовят новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности, пишет газета Defense News со ссылкой на генерального директора военного штаба Евросоюза Эрве Блежана.
Как сообщил Блежан, заявление по этому поводу может быть сделано уже в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Он добавил, что для "освящения" нового механизма может последовать саммит.
По словам Блежана, новая концепция призвана формализовать связи на уровне персонала, которые развиваются между американскими и европейскими военными структурами. Возможные области сотрудничества включают борьбу с угрозами, связанными с киберпространством и климатическими изменениями, а также объединение усилий в области инновационных технологий.
Бежан подчеркнул, что, чтобы быть полезным, новый подход к ведению переговоров по вопросам обороны должен быть свободен от трансатлантических расшаркиваний.
"От этого диалога нам нужно, чтобы он был конкретным, а не просто служил, чтобы выдавать желаемое за действительное", - отметил он.
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В миреСШАЕвросоюзЭнтони БлинкенЖозеп Боррель
 
 
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