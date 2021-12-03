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В Самарской области завели дело против заключенного, сбежавшего из колонии

В Самарской области завели дело против заключенного, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 03.12.2021

В Самарской области завели дело против заключенного, сбежавшего из колонии

Уголовное дело возбуждено в отношении заключенного, сбежавшего из колонии в Самарской области, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:13

2021-12-03T20:13

2021-12-03T20:13

происшествия

купино

самарская область

ирина волк

россия

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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении заключенного, сбежавшего из колонии в Самарской области, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что 2 декабря из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. В пятницу, как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Самарской области, заключенный был задержан."В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного статьей 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". Проводятся следственные действия", - рассказала Волк.По данным пресс-службы УФСИН по Самарской области, преступник задержан в поселке Купино Безенчукского района Самарской области. По информации МВД, в настоящее время он доставлен в отдел полиции №8 УМВД России по Самаре.

https://ria.ru/20210906/koloniya-1748834128.html

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самарская область

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происшествия, купино, самарская область, ирина волк, россия