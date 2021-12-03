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Американский сенатор пришла в ярость из-за слов о Путине
Американского сенатора привели в ярость слова оппонента о Путине - РИА Новости, 03.12.2021
Американский сенатор пришла в ярость из-за слов о Путине
Американский сенатор-демократ Джин Шахин решила осадить своего оппонента Тома Коттона во время заседания, доказав, что враждует с Россией и ее президентом... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:26
2021-12-03T20:07
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
джин шахин
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джин Шахин решила осадить своего оппонента Тома Коттона во время заседания, доказав, что враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным в большей степени, чем остальные. Трансляцию вел телеканал C-SPAN."Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! &lt;…&gt; Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся", — сказала она, перебив коллегу.Политики схлестнулись из-за высказывания республиканца Тома Коттона, заявившего, что США и, в частности, президент Джо Байден потакают интересам Путина. В качестве примера сенатор привел якобы недостаточное давление на проект газопровода "Северный поток — 2". Также Коттон призывал демократов повлиять на президента в вопросах взаимодействия с Россией.Шахин не смогла въехать в Россию в 2017 году. В посольстве уточняли, что она находится в черном списке, созданном в ответ на введение американских санкций. Дипведомство напоминало, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от подобных мер, так как это наносит урон внешней политике.
https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, джин шахин, северный поток — 2, россия
18:26 03.12.2021 (обновлено: 20:07 03.12.2021)
 
Американского сенатора привели в ярость слова оппонента о Путине

Американский сенатор Шахин решила доказать конгрессу свою нелюбовь к России

© AFP 2021 / Kevin DietschАмериканский сенатор-демократ Джин Шахин
Американский сенатор-демократ Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Kevin Dietsch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джин Шахин решила осадить своего оппонента Тома Коттона во время заседания, доказав, что враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным в большей степени, чем остальные. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
"Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся", — сказала она, перебив коллегу.
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Политики схлестнулись из-за высказывания республиканца Тома Коттона, заявившего, что США и, в частности, президент Джо Байден потакают интересам Путина. В качестве примера сенатор привел якобы недостаточное давление на проект газопровода "Северный поток — 2". Также Коттон призывал демократов повлиять на президента в вопросах взаимодействия с Россией.
Шахин не смогла въехать в Россию в 2017 году. В посольстве уточняли, что она находится в черном списке, созданном в ответ на введение американских санкций. Дипведомство напоминало, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от подобных мер, так как это наносит урон внешней политике.
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В миреСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденДжин ШахинСеверный поток — 2Россия
 
 
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