https://ria.ru/20211203/yarost-1762087682.html

Американский сенатор пришла в ярость из-за слов о Путине

Американского сенатора привели в ярость слова оппонента о Путине - РИА Новости, 03.12.2021

Американский сенатор пришла в ярость из-за слов о Путине

Американский сенатор-демократ Джин Шахин решила осадить своего оппонента Тома Коттона во время заседания, доказав, что враждует с Россией и ее президентом... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:26

2021-12-03T18:26

2021-12-03T20:07

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

джин шахин

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762089775_0:45:3062:1767_1920x0_80_0_0_e6dbc955ecae020340743298b6e16763.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джин Шахин решила осадить своего оппонента Тома Коттона во время заседания, доказав, что враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным в большей степени, чем остальные. Трансляцию вел телеканал C-SPAN."Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся", — сказала она, перебив коллегу.Политики схлестнулись из-за высказывания республиканца Тома Коттона, заявившего, что США и, в частности, президент Джо Байден потакают интересам Путина. В качестве примера сенатор привел якобы недостаточное давление на проект газопровода "Северный поток — 2". Также Коттон призывал демократов повлиять на президента в вопросах взаимодействия с Россией.Шахин не смогла въехать в Россию в 2017 году. В посольстве уточняли, что она находится в черном списке, созданном в ответ на введение американских санкций. Дипведомство напоминало, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от подобных мер, так как это наносит урон внешней политике.

https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html

https://ria.ru/20211203/potok-1762046607.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, джин шахин, северный поток — 2, россия