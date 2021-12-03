https://ria.ru/20211203/vzyatki-1762085187.html

Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки

Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки - РИА Новости, 03.12.2021

Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки

Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области приговорен судом к девяти годам колонии за взяточничество в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:14

2021-12-03T18:14

2021-12-03T18:14

происшествия

взятка

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр чалый

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области приговорен судом к девяти годам колонии за взяточничество в особо крупном размере, сообщает в пятницу прокуратура региона.По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний Александр Чалый потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за то, чтобы сам он не стал фигурантом уголовного дела. В ноябре 2018 года полицейский был задержан при передаче миллиона рублей.В отношении Чалого было возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд заключил полицейского под стражу, деньги были изъяты."Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Дополнительно после освобождения ему восемь лет нельзя будет работать во власти и правоохранительных органах.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html

https://ria.ru/20211203/maski-1762050690.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взятка, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр чалый, россия