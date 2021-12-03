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Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки
Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки - РИА Новости, 03.12.2021
Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки
Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области приговорен судом к девяти годам колонии за взяточничество в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:14
2021-12-03T18:14
происшествия
взятка
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр чалый
россия
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области приговорен судом к девяти годам колонии за взяточничество в особо крупном размере, сообщает в пятницу прокуратура региона.По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний Александр Чалый потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за то, чтобы сам он не стал фигурантом уголовного дела. В ноябре 2018 года полицейский был задержан при передаче миллиона рублей.В отношении Чалого было возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд заключил полицейского под стражу, деньги были изъяты."Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Дополнительно после освобождения ему восемь лет нельзя будет работать во власти и правоохранительных органах.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html
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происшествия, взятка, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр чалый, россия
18:14 03.12.2021
 
Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки

Экс-замглавы следственной части в Воронежской области Чалый получил девять лет за взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области приговорен судом к девяти годам колонии за взяточничество в особо крупном размере, сообщает в пятницу прокуратура региона.
По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний Александр Чалый потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за то, чтобы сам он не стал фигурантом уголовного дела. В ноябре 2018 года полицейский был задержан при передаче миллиона рублей.
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В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
В отношении Чалого было возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд заключил полицейского под стражу, деньги были изъяты.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дополнительно после освобождения ему восемь лет нельзя будет работать во власти и правоохранительных органах.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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ПроисшествияВзяткаВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр ЧалыйРоссия
 
 
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