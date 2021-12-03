https://ria.ru/20211203/vystavka-1761813632.html

Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"

Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции" - РИА Новости, 03.12.2021

Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"

Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:33

2021-12-03T11:33

2021-12-03T11:33

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева, сообщила пресс-служба учреждения.В пресс-службе отмечают, что идея выставки появилась в Италии, когда кураторы проекта Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей сюжета "Панорама Венеции", зародившегося как часть жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров.Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра "панорама Венеции" на протяжении веков, а также о масштабных видах города на воде "с высоты птичьего полета". В экспозиции представлены виды на Венецию XV-XVIII веков. Эти изображения на протяжении столетий вдохновляли европейскую публику совершать путешествия в город на воде.С помощью современных технологий воссоздали "Панораму Венеции" Джованни Бьязина, а также впервые представили фрагменты копии этой диорамы, созданные художником и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.Экспозиция продлится до 27 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211126/ivanov-1760733004.html

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искусство, венеция, италия, выставки, новости культуры, россия, государственный музей архитектуры имени щусева