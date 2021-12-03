Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"
Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный автор "Вид на Пьяцетту со стороны набережной Скьявони". Венеция, первая половина XIX века
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева, сообщила пресс-служба учреждения.
"Итало-российская выставка "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" пройдет в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что идея выставки появилась в Италии, когда кураторы проекта Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей сюжета "Панорама Венеции", зародившегося как часть жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДжованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
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Джованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
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Неизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
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Джованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
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Неизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
"Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции – предшественницы прославленных биеннале современного искусства", — рассказали в пресс-службе.
Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра "панорама Венеции" на протяжении веков, а также о масштабных видах города на воде "с высоты птичьего полета".
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваКаналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
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Каналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
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Неизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЮлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
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Юлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДжованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
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Джованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 4
Каналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 4
Неизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 4
Юлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
4 из 4
Джованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
В экспозиции представлены виды на Венецию XV-XVIII веков. Эти изображения на протяжении столетий вдохновляли европейскую публику совершать путешествия в город на воде.
С помощью современных технологий воссоздали "Панораму Венеции" Джованни Бьязина, а также впервые представили фрагменты копии этой диорамы, созданные художником и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.
Экспозиция продлится до 27 февраля 2022 года.