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Культура
https://ria.ru/20211203/vystavka-1761813632.html
Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"
Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции" - РИА Новости, 03.12.2021
Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"
Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:33
2021-12-03T11:33
культура
искусство
венеция
италия
выставки
новости культуры
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государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева, сообщила пресс-служба учреждения.В пресс-службе отмечают, что идея выставки появилась в Италии, когда кураторы проекта Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей сюжета "Панорама Венеции", зародившегося как часть жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров.Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра "панорама Венеции" на протяжении веков, а также о масштабных видах города на воде "с высоты птичьего полета". В экспозиции представлены виды на Венецию XV-XVIII веков. Эти изображения на протяжении столетий вдохновляли европейскую публику совершать путешествия в город на воде.С помощью современных технологий воссоздали "Панораму Венеции" Джованни Бьязина, а также впервые представили фрагменты копии этой диорамы, созданные художником и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.Экспозиция продлится до 27 февраля 2022 года.
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искусство, венеция, италия, выставки, новости культуры, россия, государственный музей архитектуры имени щусева
11:33 03.12.2021
 
Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"

Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку "Панорама Венеции"

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный автор "Вид на Пьяцетту со стороны набережной Скьявони". Венеция, первая половина XIX века
Неизвестный автор Вид на Пьяцетту со стороны набережной Скьявони. Венеция, первая половина XIX века
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итало-российский выставочный проект "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" представили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева, сообщила пресс-служба учреждения.

"Итало-российская выставка "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" пройдет в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что идея выставки появилась в Италии, когда кураторы проекта Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей сюжета "Панорама Венеции", зародившегося как часть жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДжованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
Джованни Бьязин Панорама Венеции. 1887 год
1 из 2
Джованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
Неизвестный мастер Венеция. 1677-1680 гг.
2 из 2
Неизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 2
Джованни Бьязин "Панорама Венеции". 1887 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 2
Неизвестный мастер "Венеция". 1677-1680 гг.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

"Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции – предшественницы прославленных биеннале современного искусства", — рассказали в пресс-службе.

Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра "панорама Венеции" на протяжении веков, а также о масштабных видах города на воде "с высоты птичьего полета".
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваКаналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
Каналетто, Марко Себастиано Джиампикколи Великолепный Дворец дожей. Венеция, около 1782 года
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Каналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНеизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
Неизвестный автор Площадь Св. Марка в Венеции. Амстердам, 1704 год
2 из 4
Неизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЮлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
Юлиус Милхайзер Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло. Амстердам, 1704 год
3 из 4
Юлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДжованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
Джованни Пивидор Общий вид моста через Венецианскую лагуну. Около 1850 года
4 из 4
Джованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 4
Каналетто, Марко Себастиано Джиампикколи "Великолепный Дворец дожей". Венеция, около 1782 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 4
Неизвестный автор "Площадь Св. Марка в Венеции". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 4
Юлиус Милхайзер "Вид на Венецию сверху с островами Мурано и Торчелло". Амстердам, 1704 год
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
4 из 4
Джованни Пивидор "Общий вид моста через Венецианскую лагуну". Около 1850 года
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
В экспозиции представлены виды на Венецию XV-XVIII веков. Эти изображения на протяжении столетий вдохновляли европейскую публику совершать путешествия в город на воде.
С помощью современных технологий воссоздали "Панораму Венеции" Джованни Бьязина, а также впервые представили фрагменты копии этой диорамы, созданные художником и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.
Экспозиция продлится до 27 февраля 2022 года.
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