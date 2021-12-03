https://ria.ru/20211203/vychet-1762042542.html
Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях
Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:02
2021-12-03T16:02
2021-12-03T16:25
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_9b3c8ee4670001944982056712904ccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
16:02 03.12.2021 (обновлено: 16:25 03.12.2021)
Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях
Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях в российские акции