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Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях

Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:02

2021-12-03T16:02

2021-12-03T16:25

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.

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экономика, владимир путин, россия