https://ria.ru/20211203/vto-1761961710.html
ВТО снизит издержки бизнеса стран-участниц
ВТО снизит издержки бизнеса стран-участниц - РИА Новости, 03.12.2021
ВТО снизит издержки бизнеса стран-участниц
Всемирная торговая организация (ВТО) приняла декларацию по внутреннему регулированию в услугах, что позволит снизить издержки бизнеса стран-участниц, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:20
2021-12-03T10:20
2021-12-03T10:26
экономика
всемирная торговая организация (вто)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) приняла декларацию по внутреннему регулированию в услугах, что позволит снизить издержки бизнеса стран-участниц, сообщает Минэкономразвития РФ.Уточняется, что дисциплинами предусматривается единый свод правил в области торговли услугами. В частности, они обязывают национальных регуляторов публиковать информацию, связанную с требованиями и процедурами получения разрешений.Кроме того, поставщикам услуг должна быть предоставлена возможность участвовать в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих их деятельность. Стороны должны будут стремиться к сокращению количества компетентных органов, взаимодействующих с заявителем, с возможностью подачи заявления в режиме "одного окна" и в электронной форме."Данная инициатива поможет поставщикам услуг членов ВТО снизить свои торговые издержки. Россия уже де-факто исполняет все заложенные в дисциплинах принципы. У нас публикуются все лицензионные требования и процедуры, налажена и эффективно работает система оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Инициатива остается инклюзивной и открытой. Мы призываем всех членов ВТО, которые еще не присоединились к ней, сделать это как можно скорее с тем, чтобы добиться максимального эффекта от действия единых правил по внутреннему регулированию в торговле услугами", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева.Отмечается, что на данный момент 67 членов организации являются участниками инициативы. На них приходится порядка 90% международной торговли услугами.
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экономика, всемирная торговая организация (вто), россия
10:20 03.12.2021 (обновлено: 10:26 03.12.2021)
ВТО снизит издержки бизнеса стран-участниц
ВТО договорилась снизить издержки бизнеса стран-участниц
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО)
приняла декларацию по внутреннему регулированию в услугах, что позволит снизить издержки бизнеса стран-участниц, сообщает Минэкономразвития РФ
.
"Несмотря на перенос 12-ой министерской конференции ВТО, участникам удалось успешно завершить переговоры по дисциплинам (правилам) по внутреннему регулированию в услугах. ... Результаты переговоров устанавливают четкие критерии и требования к процедурам лицензирования и признания квалификаций, техническим стандартам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дисциплинами предусматривается единый свод правил в области торговли услугами. В частности, они обязывают национальных регуляторов публиковать информацию, связанную с требованиями и процедурами получения разрешений.
Кроме того, поставщикам услуг должна быть предоставлена возможность участвовать в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих их деятельность. Стороны должны будут стремиться к сокращению количества компетентных органов, взаимодействующих с заявителем, с возможностью подачи заявления в режиме "одного окна" и в электронной форме.
"Данная инициатива поможет поставщикам услуг членов ВТО снизить свои торговые издержки. Россия уже де-факто исполняет все заложенные в дисциплинах принципы. У нас публикуются все лицензионные требования и процедуры, налажена и эффективно работает система оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Инициатива остается инклюзивной и открытой. Мы призываем всех членов ВТО, которые еще не присоединились к ней, сделать это как можно скорее с тем, чтобы добиться максимального эффекта от действия единых правил по внутреннему регулированию в торговле услугами", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева.
Отмечается, что на данный момент 67 членов организации являются участниками инициативы. На них приходится порядка 90% международной торговли услугами.