https://ria.ru/20211203/volgograd-1761999400.html

В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции

В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 03.12.2021

В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции

Микрорайон - поселок Ангарский в Волгограде остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции, без света несколько сотен домов, энергетики ведут... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:08

2021-12-03T13:08

2021-12-03T13:08

происшествия

волгоградская область

волгоград

дзержинский район

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Микрорайон - поселок Ангарский в Волгограде остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции, без света несколько сотен домов, энергетики ведут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города."Оперативные бригады компании "Россети Юг" подключают жителей поселка Ангарского к энергоснабжению по резервным схемам. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из микрорайонов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции", - сообщили в мэрии Волгограда.Поселок Ангарский находится в Дзержинском районе Волгограда, здесь находится более двух тысяч частных и многоквартирных домов. Как сообщили РИА Новости в мэрии, отключение электроэнергии произошло около 7 утра.По данным ведомства, для бесперебойной работы социальные объекты подключены к передвижным резервным источникам, на период восстановительных работ котельные также будут работать за счет передвижных электрогенераторов.Температура воздуха в Волгограде в пятницу утром +6 градусов.По информации администрации Волгоградской области, губернатор региона Андрей Бочаров провёл оперативное совещание из-за аварии в Дзержинском районе города. Отмечается, что для ее устранения создана межведомственная оперативная группа.

https://ria.ru/20211130/nepogoda-1761550661.html

https://ria.ru/20211128/svet-1761187372.html

волгоградская область

волгоград

дзержинский район

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происшествия, волгоградская область, волгоград, дзержинский район, андрей бочаров