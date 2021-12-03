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В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции
В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 03.12.2021
В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции
Микрорайон - поселок Ангарский в Волгограде остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции, без света несколько сотен домов, энергетики ведут... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:08
2021-12-03T13:08
происшествия
волгоградская область
волгоград
дзержинский район
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Микрорайон - поселок Ангарский в Волгограде остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции, без света несколько сотен домов, энергетики ведут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города."Оперативные бригады компании "Россети Юг" подключают жителей поселка Ангарского к энергоснабжению по резервным схемам. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из микрорайонов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции", - сообщили в мэрии Волгограда.Поселок Ангарский находится в Дзержинском районе Волгограда, здесь находится более двух тысяч частных и многоквартирных домов. Как сообщили РИА Новости в мэрии, отключение электроэнергии произошло около 7 утра.По данным ведомства, для бесперебойной работы социальные объекты подключены к передвижным резервным источникам, на период восстановительных работ котельные также будут работать за счет передвижных электрогенераторов.Температура воздуха в Волгограде в пятницу утром +6 градусов.По информации администрации Волгоградской области, губернатор региона Андрей Бочаров провёл оперативное совещание из-за аварии в Дзержинском районе города. Отмечается, что для ее устранения создана межведомственная оперативная группа.
https://ria.ru/20211130/nepogoda-1761550661.html
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, волгоград, дзержинский район, андрей бочаров
13:08 03.12.2021
 
В Волгограде сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции

Микрорайон-поселок Ангарский в Волгограде остался без света из-за аварии на подстанции

© Depositphotos / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / d_oleg
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Микрорайон - поселок Ангарский в Волгограде остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции, без света несколько сотен домов, энергетики ведут восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.
"Оперативные бригады компании "Россети Юг" подключают жителей поселка Ангарского к энергоснабжению по резервным схемам. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из микрорайонов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции", - сообщили в мэрии Волгограда.
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Поселок Ангарский находится в Дзержинском районе Волгограда, здесь находится более двух тысяч частных и многоквартирных домов. Как сообщили РИА Новости в мэрии, отключение электроэнергии произошло около 7 утра.
По данным ведомства, для бесперебойной работы социальные объекты подключены к передвижным резервным источникам, на период восстановительных работ котельные также будут работать за счет передвижных электрогенераторов.
Температура воздуха в Волгограде в пятницу утром +6 градусов.
По информации администрации Волгоградской области, губернатор региона Андрей Бочаров провёл оперативное совещание из-за аварии в Дзержинском районе города. Отмечается, что для ее устранения создана межведомственная оперативная группа.
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ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградДзержинский районАндрей Бочаров
 
 
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